Càstigs més durs per als responsables d'accidents de trànsit

El Codi Penal s'endureix per castigar més durament les imprudències en la conducció i els responsables dels sinistres a les carreteres. Provocar un accident i fugir del lloc dels fets comportarà fins a quatre anys de presó, segons aquesta modificació que dijous va aprovar el Senat amb el suport de tots els grups menys el d'Units Podem-En Comú Podem-A Marea.

La reforma corregeix els canvis que es van fer al Codi Penal el 2015, que castigaven la fugida del responsable d'un sinistre amb víctimes només quan aquesta seguia amb vida però no si havia mort. Aquest cas va ser justament el que va viure Anna González, la impulsora d'una campanya que va iniciar la reforma després que el seu marit morís a la carretera el 2013 quan circulava en bicicleta i el conductor d'un vehicle el va atropellar i es va donar a la fuga.

Ara, situacions com aquesta no quedaran impunes sinó que estaran penades amb entre dos i quatre anys de presó si l'atropellament és fruit d'una imprudència del conductor del vehicle. En cas que la fugida es doni després d'un atropellament fortuït, el càstig seria de tres a sis mesos de presó.

La norma també introdueix penes més altes, de fins a nou anys de presó, per als conductors imprudents al volant que causin accidents amb morts o ferits.

Un delicte contra la seguretat vial que causi morts o ferits serà sempre tipificat com a imprudència greu i castigat amb penes d'entre 1 i 4 anys de presó, però si aquesta imprudència causa almenys dos morts o un i un ferit molt greu, es podrà condemnar a sis anys. Si són "molts" els morts, el càstig pot ser fins de 9 anys de presó.

I les imprudències menys greus al volant amb resultat de lesions lleus, segons el text, passaran a ser perseguides per la via penal i no per l'administrativa com fins ara.

Un deute complert amb les víctimes

Anna González, que el 2016 va llançar la campanya #perunalleijusta i va aconseguir més de 326.000 signatures a través de la plataforma Change .org, va mostrar-se "molt satisfeta" amb la nova llei, que protegeix més les persones. "El que s'escapoleixi, la pagarà", va dir hores abans de la votació al Senat.

Víctimes d'accidents, representants d'associacions i col·lectius de ciclistes també valoren positivament la reforma. L'associació DIA destaca especialment el nou barem d'indemnitzacions.