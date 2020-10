Catalunya va contenint el virus tot i notificar un miler de contagis al dia

Fa vuit setmanes que la corba del covid-19 oscil·la amb pujades i baixades pronunciades que fan contenir la respiració. Sembla que aquest comportament epidemiològic serà freqüent les pròximes setmanes, segons les previsions de les autoritats sanitàries, perquè Catalunya ha assolit l’estabilització en uns nivells de transmissió elevats. Indicadors com el risc de rebrot, que permeten avançar-se a nous focus, tripliquen els valors considerats segurs (entre 30 i 70). A més, se segueixen notificant entre 800 i un miler de positius al dia i, per tant, hi ha una alta circulació comunitària del virus.

“Hem assolit una calma tensa amb molt d’esforç, tant de la població com de l’administració, i el més perillós seria que l’àrea metropolitana de Barcelona es descontrolés”, explica a l’ARA la biofísica i investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) de la UPC, Clara Prats. L’experta alerta: “Si les ciutats més poblades se’ns escapen, el país es dirigirà cap a una situació dramàtica com la que viu Madrid”.

La capital espanyola ha hagut de confinar-se -obligada- per evitar el col·lapse sanitari. De moment, però, aquest no és l’escenari de Catalunya. El risc és elevat de base i els condicionants socioeconòmics a priori són adversos, ja que ara es fa més vida a l’interior i la població ha anat recuperant la seva activitat ordinària -feina, escola, temps d’oci, etc.-, però la gent s’està esforçant per complir les mesures de protecció. I, malgrat el degoteig de casos, els hospitals encara resisteixen, però cal estar a l’aguait. En aquests moments només hi ha 200 llits de crítics lliures dels 875 que hi ha a tot el país, 663 dels quals (el 77%) estan ocupats. Ara bé, únicament 157 es destinen a covid-19.

Actuació precoç

“El temut curs escolar, que va començar ara ja fa tres setmanes, no ha descontrolat res: la reobertura dels centres educatius no ha causat més contagis ni ha empitjorat els índex de seguiment”, explica la biofísica, que assegura que si hagués passat s’hauria reflectit a les dades. A més, Prats destaca que la tornada a la normalitat i la recuperació de rutines també té factors que juguen a favor del control de l’epidèmia, com ara l’assumpció d’hàbits relacionats amb la prevenció -mascareta i desinfecció d’espais- i el fet d’identificar espais i traçar els contactes. “Tant de bo arribem així al Nadal”, diu.

El Govern està actuant precoçment en aquells punts on augmenta sobtadament la circulació del virus, fent cribatges massius per determinar-ne l’abast i aplicant restriccions. La setmana passada, per exemple, es va observar una tendència a l’alça perillosa -el risc de rebrot va augmentar 60 punts en només set dies-, i es van endurir les restriccions, reduint les reunions socials de deu a sis persones. “Surt un focus, s’encenen les alarmes, el vigiles, el soluciones i vas fent. Catalunya fa dos mesos que segueix aquesta estratègia i així està controlant el virus”, resumeix Prats.

De fet, cap de les onze ciutats amb més població ha superat els 500 contagis per cada 100.000 habitants els últims catorze dies, un dels tres criteris fixats pel ministeri de Sanitat per aplicar restriccions a la mobilitat a les grans ciutats de l’Estat. Ara bé, la Generalitat ja ha aplicat a sis ciutats -Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Reus i Girona- restriccions similars a les previstes en l’ordre ministerial, com les limitacions d’aforament a la restauració, als llocs de culte, i les activitats culturals i esportives.

Aquesta actuació primerenca -apunta Prats- fa que la corba, tret de repunts ocasionals, no creixi. Tot el contrari, es va redreçant. La taxa de contagi o R mesura la velocitat de propagació del virus en els últims 7 dies i ja se situa per sota d’1 (0,92). Això significa que no totes les persones que es contagia tenen capacitat infecciosa, ja que se’ls aïlla per trencar les cadenes de transmissió.

Si els valors dels indicadors creixen és sobretot perquè es van a buscar els positius, molts d’ells asimptomàtics, mitjançant el rastreig de contactes o els cribatges massius, que fan aflorar positius -i contactes estrets- que d’una altra manera passarien desapercebuts per al sistema. Els últims 14 dies, Salut ha fet 220.000 PCR i, tot i així, la positivitat s’acosta al 5% fixat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a llindar mínim de control. Barcelona, per exemple, té un percentatge de proves positives del 5,9%, la meitat del que proposa l’Estat per desplegar restriccions.

Salut instal·la uns 500 llits d’UCI més

El Govern va anunciar ahir que destinarà 85 milions d’euros per instal·lar mig miler de llits nous d’UCI i fer front a un eventual increment de la demanda assistencial. Els edificis polivalents que s’estan construint al costat de cinc hospitals catalans, entre els quals el Germans Trias i Pujol de Badalona i el Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, permetran sumar un total de 490 llits de crítics. Si a l’inici de la pandèmia Catalunya en tenia 600, actualment en disposa de 875 i la previsió és que al gener se’n sumin 490 més. En total, la conselleria de Salut espera arribar als 1.400 llits d’UCI.