Catalunya ja és el segon destí turístic més popular a la UE

Catalunya ja és la segona destinació preferida pels turistes a Europa, segons l’Eurostat. En un anuari sobre les regions de la Unió Europea publicat aquest dijous, l’agència d’estadística comunitària recull que el territori català encapçala el rànquing de les destinacions més populars del continent, només per darrere de les Canàries i seguida per Jadranska Hrvatska, una regió de la costa adriàtica de Croàcia.

Segons dades del 2016, els turistes –la majoria no residents– van passar més de 100 milions de nits a les Canàries, que es mantenen, així, com la regió més turística dels Vint-i-vuit, com també ho van ser en l’anterior edició de l'anuari. Pel que fa a Catalunya, el nombre de pernoctacions el 2016 va ser de 79,8 milions, xifra que suposa un increment de 4,3 milions respecte al 2015 i que l'ha fet pujar en la classificació. En el Top 10 dels territoris europeus més visitats també hi ha les Illes Balears, Andalusia i el País Valencià. En un rànquing on predominen els paisatges de costa, l'única regió continental que està entre les cinc més visitades és l'Illa de França, amb París com a capital.

540x352 Els cinc territoris de la UE amb més pernoctacions el 2016 / EUROSTAT Els cinc territoris de la UE amb més pernoctacions el 2016 / EUROSTAT

Malgrat que l’estat espanyol compta amb tres dels territoris més populars de la UE, és França qui lidera les arribades de turistes a escala mundial, mentre que Espanya està en tercer lloc, per davant d’Itàlia, el Regne Unit i Alemanya. Pel que fa a les dades de la UE en conjunt, Europa va ser la regió del món més visitada l’any 2017 i va rebre la meitat dels 1,32 bilions de turistes internacionals.