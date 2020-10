Segona nit de disturbis a Barcelona: la manifestació contra els desnonaments acaba amb un detingut

Centenars de persones han sortit al carrer aquest vespre per protestar contra els desnonaments en plena pandèmia, especialment arran del que hi va haver aquest dijous a la nit en què van expulsar una família amb tres fills a ciutat Meridiana, però també pel desallotjament de la Casa Buenos Aires a Vallvidrera. La manifestació s'havia convocat a la plaça de la Catedral de Barcelona, però els manifestants s'han anat movent pels carrers del centre de la ciutat. Organitzacions de l'esquerra independentista com la CUP donen suport a aquesta mobilització, que té com a lema BCN, zona de guerra i que també s'oposa al toc de queda decretat pel Govern com a mesura de contenció dels contagis de covid-19.

La manifestació ha començat a la plaça de la Catedral i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume, però després de vorejar-la s'han dirigit cap a la plaça Sant Miquel. Segons la Guàrdia Urbana, són unes 1.000 persones, que criden consignes com Hay niños en la calle y no le importa a nadie. La marxa, encapçalada per una pancarta amb el lema "No són desnonaments, és una guerra contra els pobres", va acompanyada d'un ampli dispositiu policial, inclòs un helicòpter. Els participants a la marxa fan crides a mantenir la manifestació pacífica quan algú fa algun intent de trencar alguna cosa. Això no ha aturat alguns dels concentrats quan han llançat material d'obra que han trobat a la plaça Sant Miquel i han trencat els vidres de la porta de l'Ajuntament de Barcelona. Davant d'un fort dispositiu policial que rodejava la plaça, també han encès una foguera. Al cap d'una estona i d'algunes corredisses, els manifestants han abandonat la plaça. Els Mossos han detingut una persona.

Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han protegit els accessos a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on hi havia convocada una nova manifestació en contra de les mesures decretades pel Govern per lluitar contra la pandèmia de covid-19. La protesta, amb el lema Queremos trabajar, estava convocada a les 18 h, però una hora més tard la plaça continuava buida i, de fet, s'han començat a desmuntar els controls policials i s'han mantingut només als carrers adjacents al Palau de la Generalitat. Ahir, una convocatòria de les mateixes característiques va acabar amb importants aldarulls, 15 detinguts i comerços saquejats.