Cinc sindicats d'educació criden a no obrir els centres si no hi ha seguretat

Segueix l'allau de crítiques al departament d'Educació pel pla de reobertura de les escoles. L'endemà que el conseller Josep Bargalló el presentés, cinc sindicats han emès un comunicat conjunt en què demanen la seva dimissió i criden a la comunitat educativa a plantar-se i no obrir els centres el juny –a mesura que els territoris entrin en fase 2– si no es poden garantir les mesures de seguretat. La USTEC-STEs, Intersindical CSC, Aspepc-Sps, UGT i CGT –tots de l'escola pública– creuen que és "totalment irresponsable" tornar a les escoles i instituts en les condicions que es van anunciar ahir. CCOO i USOC han fet els seus propis comunicats.

Ahir diverses fonts consultades, des dels sindicats fins a les patronals de les concertades, denunciaven la falta de diàleg del departament. De fet, aquest és un argument per a les organitzacions per demanar la dimissió del conseller, perquè diuen que "no escolta" els treballadors. Això els causa una "preocupació i profund malestar" perquè el pla, al no ser acordat, deixa els treballadors, els alumnes i la salut pública en general en una situació vulnerable.

"¿Com es garantirà la protecció sanitària als centres sense comptar amb mascaretes FFP2 per a infants i professionals, sense preveure la necessitat d'augment de la neteja als centres educatius, sense un condicionament dels espais mínims, sense un augment de professorat quan caldrà seguir atenent telemàticament una part de l’alumnat i al mateix temps fer atenció presencial?", es pregunten els sindicats al document.

Es sobrecarrega les direccions dels centres

Un altre dels arguments de les organitzacions és que Educació traspassa tota la responsabilitat de reobrir al personal dels centres i, en concret, a les direccions, que estan "desbordades" perquè han de planificar alhora la tornada del juny –en què es combinarà docència virtual i presencial– i la tornada al setembre –en què la docència hauria de ser ja 100% presencial.

El pla de desconfinament explica que el departament d’Educació demanarà als centres educatius de tot el país que presentin abans que acabi aquest curs el seu propi "pla de contingència" amb "noves fórmules organitzatives" que garanteixin "el màxim de presencialitat possible de tot l’alumnat". Segons els sindicats, això és "deixar a l'arbitri de les direccions l'última concreció atenent-se a l'autonomia de centres".

CCOO i USOC fan els seus propis comunicats

Malgrat que també han sigut molt crítics amb el departament, els sindicats CCOO i USOC, amb representants també al sector concertat, no han signat el manifest unitari. CCOO demana "la rectificació immediata" del conseller, que hauria de reconèixer públicament que "no ha complert les exigències legals de negociació", i també posa sobre la taula que el nou pla s'acordi abans amb la comunitat educativa.

Com la resta de sindicats, també demanen no obrir encara els centres, almenys fins que no es negociï amb els agents socials. Per això, demanen al departament la convocatòria "immediata" de la taula sectorial del personal docent no universitari, el comitè intercentres i una nova taula entre la conselleria i els sindicats de la concertada i d'educació infantil per negociar el nou pla.

Per la seva banda, USOC critica també que el pla posa en risc el personal docent i no docent, els alumnes i les seves famílies, i traspassa la responsabilitat a les direccions. De fet, recomana als directors que "s'ho pensin bé" abans de fer-se càrrec d'unes decisions que, diuen, són polítiques i no sanitàries. USOC també ha lamentat que no s'hagi negociat prèviament amb els sindicats i ha demanat al conseller que rectifiqui i que, si no ho fa, "presenti la seva dimissió". Precisament, aquest matí Bargalló ha reiterat als sindicats l'oferta de treballar conjuntament per decidir com s'abordarà la reobertura al setembre, que ha considerat que serà el moment de "màxima emergència educativa". Bargalló, que ha fet autocrítica per la manca de previsió en el moment inicial de la crisi, s'ha obert també a replantejar algun dels aspectes fixats per a la reobertura de les aules quan els territoris entrin a la fase 2, com la ràtio marcada per als alumnes d'entre tres i sis anys.