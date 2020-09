El doctor Clotet avança que aviat hi podria haver una prova ràpida que "pot canviar la dinàmica de la pandèmia"

Una prova ràpida que podria donar resultats sobre el coronavirus després d'entre 15 i 30 minuts "pot canviar la dinàmica de la pandèmia" properament, segons ha avançat en una entrevista a RAC1 el doctor Bonaventura Clotet, cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Clotet treballa amb aquest test que té origen en un laboratori coreà per validar-ne l'eficàcia i comprovar "si es donen o no falsos negatius", tot i que ha alertat que després caldrà avaluar "els recursos" per implementar aquest test, que és "el més difícil".

Es tracta d'un test que per mitjà de la "fluorescència" després d'un frotis nasal et dona els resultats sobre si estàs o no infectat amb covid-19. "Els falsos positius no preocupen, perquè la persona faria quarantena i després validaria el resultat amb una altra prova", ha dit Clotet, que explica que en el cas de donar negatiu "és molt improbable que en les sis hores següents canviï l'estatus de la persona". "Aquesta tecnologia permetria que en concerts a l'aire lliure es permetés l'entrada de persones que s'hagin fet el test a l'entrada perquè no tenen el virus", ha explicat, i ha obert la porta que la tècnica es pugui fer servir també a locals d'oci nocturn o escoles, tot i que això requeriria adquirir centenars de milers de proves.

Més enllà d'aquest test d'origen coreà, l'IrsiCaixa, del qual Clotet és president, també treballa amb l'ICFO (Institut de Ciències Fotòniques) "per plantejar un test ràpid" que pretendria "fer millor i més ràpid" la prova de fluorescència inspirada en el laboratori coreà. "Primer parlarem entre els científics i després amb les institucions", ha dit Clotet en relació amb el desenvolupament de la prova. "S'ha de tenir resiliència i moral de victòria i, bàsicament, si el projecte és bo els inversors ho tindran clar", ha afirmat Clotet a RAC1.