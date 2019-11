Un estudi internacional conclou que Coca-Cola és l'empresa que contamina amb més plàstics del món

El grup de justícia ambiental Break Free From Plastic va demanar a més de 70.000 voluntaris de 51 països que recollissin residus de plàstics, i prop de la meitat d'objectes que van recollir (un 43%) eren de marques conegudes. Així, ha estat possible determinar que, segons aquesta auditoria, Coca-Cola és el principal contaminador de plàstics del món per segon any consecutiu, amb més de 12.000 productes recollits d'aquesta marca, bàsicament ampolles. El top 3 el completen Nestlé i PepsiCo, igual també que fa un any.

De fet, l'estudi explica que "per segon any consecutiu", Coca-Cola és "el número u mundial" en contaminació, perquè els plàstics d'aquesta marca s'han registrat en 37 països de quatre continents, i que els 11.732 productes recollits són més que els recollits de Nestlé, PepsiCo i Mondelez junts, que són els que van darrere a la classificació. A Espanya, Coca-Cola, Nestlé i també Danone representen el 40% de les marques que compren els ciutadans, ja que els tres fabricants dominen el cistell de la compra amb el seu ampli catàleg de firmes.

En total, els voluntaris han trobat més de 59.000 bosses de plàstic, 53.000 bossetes i 29.000 ampolles de plàstic, que es calcula que poden tardar fins a 450 anys en descompondre's. Per això, l'estudi remarca que "fins que les grans empreses no abracin la solució real, que és l'envàs reutilitzable, seguirem trobant el seu plàstic contaminant els oceans". "El moment d'actuar és ara", reivindica l'auditoria, que reclama directament a les empreses que eliminin el plàstic d'un sol ús i apostin per la reutilització.

A través d'un comunicat recollit pel diari The Guardian, Coca-Cola ha manifestat que "és inacceptable que els envasos acabin als nostres oceans o en qualsevol lloc al qual no han de pertànyer" i asseguren que estan treballant per abordar aquest problema.

Fa uns mesos, un estudi del Fons Mundial per a la Natura (World Wide Fund for Nature o WWF, per les sigles en anglès) va revelar que el mar Mediterrani rep cada any més de mig milió de tones de residus plàstics. És com si cada minut s'hi llencessin l'equivalent a 33.800 ampolles de plàstic.

La contaminació amenaça les costes, i Barcelona és la segona àrea on més restes d'aquests materials abandonats hi ha: l'estudi calculava que s'hi acumulen 26 quilos de plàstics abandonats per quilòmetre, una ràtio que només empitjora a Turquia, a la regió de Cilícia, amb 31 quilos de residus per quilòmetre. També destaca València, amb una mitjana de quasi 13 quilos de plàstics abandonats per quilòmetre. Altres zones que apareixen amb una alta contaminació per aquests residus que acaben al mar són Tel-Aviv (Israel), el delta del Po (Itàlia) o Alexandria (Egipte). Per països, Egipte és el que aboca més tones de plàstics al mar.