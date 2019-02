Colau estudia retirar el logo de l'Ajuntament de Barcelona de la web d'Espanya Global

L'Ajuntament de Barcelona no veu gens clar que la ciutat obtingui cap benefici a canvi que Espanya Global, la institució creada pel govern espanyol per promoure la imatge d'Espanya, llueixi el logo de la capital catalana a la seva web. Tant és així que, segons fonts de l'Ajuntament, l'equip d'Ada Colau "revisarà la idoneïtat que aparegui el logo de Barcelona" en aquesta pàgina patriòtica. Segons fonts municipals, Barcelona "ha demostrat que aposta per altres mecanismes per potenciar la ciutat", com per exemple la nova aliança creada juntament amb altres institucions i el sector econòmic. "La prioritat d'aquest govern ha sigut impulsar i actualitzar la marca Barcelona, com a estratègia coral de reputació de la ciutat", afegeix la mateixa font.

L'anunci arriba després que el grup municipal del PDECat hagi sol·licitat per escrit al govern de la ciutat que retiri el suport a la institució espanyolista. El portaveu del PDECat, Jaume Ciurana, recordava en la petició que la secretària d'estat d'Espanya Global, Irene Lozano, ja ha assegurat que el principal objectiu d'aquest nou ens és "destinar aquests recursos públics a combatre una ideologia democràtica com és la independentista i a combatre els drets dels presos i els exiliats polítics". De fet, Lozano, que abans d'unir-se al PSOE formava part d'UPyD, ja ha començat la feina de defensa de la imatge d'Espanya en uns quants països, i en diferents actes ha assegurat que el Procés ha malmès la imatge d'Espanya, com en una recent entrevista al 'Diario de León'. En una altra entrevista a l'agència estatal de notícies Efe, Lozano defensava que un dels objectius d'Espanya Global era combatre les 'fake news' independentistes durant el judici que començarà el dia 12. Espanya Global, que compta amb un pressupost d'1,06 milions d'euros, explicarà "què passa de veritat". Segons el govern espanyol, una d'aquestes notícies falses és la que fa referència als ferits durant l'1-O. El ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, va dir en una reunió amb ministres de la UE que "dels famosos 1.000 ferits de l'1-O, a l'hora de la veritat només dos van ingressar a l'hospital". Cal recordar que la dada dels 893 ferits de l'1-O no prové del govern de la Generalitat, sinó del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Barcelona va començar a donar suport a Marca Espanya, que és com es deia fins ara aquesta institució, durant el mandat de Xavier Trias.

El Futbol Club Barcelona, per la seva banda, ha descobert que el seu logo també apareix a la web d'Espanya Global i ha denunciat que ningú els havia demanat permís. "No hem autoritzat res de res, ni el club ni la Fundació", han remarcat fonts del club. Els serveis jurídics de l'equip estan estudiant quines accions cal adoptar.