Colau i cinc regidors, confinats pel coronavirus

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, està en confinament per haver estat en contacte amb una persona que han donat positiu en coronavirus. Els casos detectats entre els treballadors municipals han anat a més les últimes hores: hi ha cinc persones que han donat positiu –s'ha confirmat, per exemple, el coronavirus de l'arquitecte en cap de la ciutat, Xavi Matilla, i el d'una persona que treballa a l'àrea jurídica–, i això ha fet créixer la xifra de persones en quarantena. Ara són 145, que es troben bé o tenen símptomes lleus, segons el mateix consistori. A part de l'alcaldessa, hi ha una regidora més que s'ha afegit a la llista dels confinats: la responsable d'Urbanisme, Janet Sanz. Continuen en aïllament domiciliari, també, Jaume Collboni, Montserrat Ballarín, Jordi Martí i Rosa Alarcón. Les noves dades les ha donat a conèixer la regidora de Salut, Gemma Tarafa, que ahir ja va comparèixer al costat de Colau per informar de les mesures de prevenció que adoptava la ciutat: des de tancar els casals de gent gran fins a reduir els aforaments en alguns equipaments.

Tarafa ha assegurat que l'alcaldessa està treballant des de casa, que manté l'agenda i que, per tant, no hi ha cap substitució prevista. Ni d'ella ni de cap dels regidors. "Em trobo perfectament, no tinc cap símptoma", ha explicat l'alcaldessa, més tard, en un vídeo penjat a les xarxes en el que ha fet una crida a complir les mesures preventives dictades per protegir les persones més vulnerables.

Estic bé! Els propers dies treballaré des de casa seguint indicacions de @salutpublicabcn. Encara que no tinguem símptomes, és molt important que tothom sense excepció seguim els protocols.



Ho explico en aquest vídeo https://t.co/3iv0rtzM10 — Ada Colau (@AdaColau) March 12, 2020

L'Ajuntament, a més, ha afegit avui noves mesures preventives: a partir de dissabte i durant 15 dies estaran tancats centres cívics, casals de barri, biblioteques, escoles municipals de música, els conservatoris, les ludoteques, els casals infantils i de joves, els centres esportius municipals, els espais materno-infantils i els ateneus de fabricació. En total, més de 400 espais.La ciutat, segons Tarafa, ja té un equip estudiant com es podrà funcionar quan sigui efectiu el tancament de les escoles a partir de demà.

Les mesures que s'acordin es faran públiques en les pròximes hores. "Són mesures amb mirada social, les nostres actituds tenen un impacte sobre els altres", ha defensat la regidora, que ha felicitat les iniciatives veïnals que estan sorgint per tenir cura dels més vulnerables. La regidora ha insistit que l'activitat política del consistori es manté "a ple rendiment", però que la junta de portaveus que es va celebrar ahir ja va decidir que les comissions de les pròximes setmanes s'anul·laran.

Tarafa ha explicat que la comissió de govern d'aquest dijous s'ha celebrat amb regidors seguint-la a distància i que cap regidor no hi ha faltat. Tampoc Colau. Algunes de les persones confinades acabaran l'aïllament abans dels 14 dies, segons ha detallat la regidora de Salut. Avui ja no han obert els 58 casals de la gent gran i les activitats enfocades a aquest col·lectiu en centres cívics i biblioteques també s'han suspès. També s'aplica ja el reforç del servei de la teleassistència.

Totes les mesures s'enfoquen, segons el govern municipal, a protegir el sistema de salut públic, els seus professionals i els que s'ocupen de les cures i els dos grups més vulnerables: la gent gran i les persones amb patologies cròniques. "Hem de remar tots en la mateixa direcció", ha emfatitzat Tarafa, que ha dit que els tancaments dictats avui busquen "abaixar una mica més el ritme de la ciutat".