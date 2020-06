Colau sancionarà el fons inversor Azora per no complir l’obligació de llogar 20 pisos protegits

La unió de veïns que fa mesos que han alçat la veu contra contra les pràctiques abusives del fons d'inversió Azora en el sector de l'habitatge comença a donar els primers resultats. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dijous al matí que ha obert un expedient sancionador contra el fons inversor Azora Gestión Inmobiliaria SL al detectar que ha incomplert l’obligació de llogar un total de 20 pisos d’un edifici d’habitatges que va adquirir amb protecció oficial l’any 2010 a la plaça d'Alfons Comín 11-12 de la capital catalana.

El fet és que, tot i estar-hi obligats per la llei, l’Ajuntament ha pogut constatar a través dels consums d’aigua, que entre el 2016 i el 2018, el fons ha mantingut desocupats fins a tres anys una vintena de pisos de l'edifici, és a dir, sense complir la funció social necessària. Les famílies afectades, presents durant la roda de premsa, han explicat que malgrat continuen complint els requisits per ser adjudicataris d’un pis protegit, el fons Azora no ha volgut renovar alguns dels contractes.

La infracció està considerada com a "molt greu" i per això, la sanció pot oscil·lar en un forquilla que va dels 90.000 als 900.000 euros. A més el govern municipal insta el fons a posar els pisos buits a disposició de la Borsa de Lloguer de Barcelona i a renovar els contractes de lloguer vigents.

Lloguers abusius

Aquest conflicte, però, no és l'únic que Azora té obert amb els veïns en aquest mateix edifici. Fa mesos que les famílies llogateres que hi viuen, liderades pel Sindicat de Llogaters, denuncien abusos en els preus dels lloguers dels habitatges, que actualment es troben en règim concertat. Sobre aquesta qüestió, l'equip d'Ada Colau ha constatat aquestes pràctiques "abusives" i per això avança que demanaran a la Generalitat "que dicti una ordre per modificar els preus màxims dels lloguers d’aquest tipus d’habitatges", una intervenció que –segons el consistori– només té competència per realitzar el conseller del ram, Damià Calvet.

L’edifici d’habitatges de la plaça d’Alfons Comín, 11-12 el va promoure la societat Regesa. Es tracta d’un edifici de 66 habitatges i 111 places d’aparcament no vinculades als habitatges. Es va construir per al lloguer en règim de protecció oficial, un règim que es va mantenir durant 10 anys, fins al juliol del 2018. A partir d’aquella data, va passar al règim de preu concertat i aquest règim té una durada de fins a 90 anys.

Des que Azora va adquirir l'edifici, el 2010, les queixes dels veïns han anat en augment. El seu, però, no és l'únic cas a Catalunya. De fet, fa només uns mesos el Sindicat de Llogateres va aconseguir unir les protestes de fins a cinc edificis propietat d'aquest mateix fons, en diferents punts del territori però amb casuístiques molt similars. Un dels primers blocs a denunciar les pràctiques del fons va ser un edifici del barri del Camp de l'Arpa, a Barcelona: els veïns ja alertaven l'estiu passat que la propietat els pretenia doblar el lloguer.

Ara, la sanció anunciada per l'Ajuntament de Barcelona sobre aquest fons s'emmarca, segons el consistori, tant en les denúncies dels veïns com en les tasques del propi pla d’inspecció del parc d’habitatge protegit de la ciutat en marxa des del desembre del 2017, que serveix precisament per detectar i corregir anomalies entre els propietaris privats que tenen pisos de protecció oficial. Fins al moment, en el marc d’aquest pla s’han inspeccionat 3.550 habitatges, s’han incoat 115 expedients, i hi ha 73 casos més en els quals s’han obert diligències per fer comprovacions prèvies, segons l'Ajuntament.