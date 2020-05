Comença el desmantellament dels pavellons medicalitzats per a pacients de covid-19

La pandèmia va suposar una transformació logística radical del sistema sanitari català. I no només als hospitals o als centres d'atenció primària: complexos esportius i hotels van tancar les portes al públic, però les van obrir per acollir els malalts de covid-19. Ara que el virus dona una treva i que es consolida la tendència a la baixa, amb un degoteig constant però controlat dels casos i menys entrades a les cures intensives, els centres engeguen la seva desescalada. També els satèl·lits hospitalaris es comencen a desmuntar per recuperar la seva funció original. Primer va ser l'Hotel Barcelona Princess, que havia cedit el seu espai a l'Hospital del Mar, i ara és el torn de quatre dels 12 pavellons esportius habilitats a Catalunya. A Barcelona es tancaran el CEM Guinardó, extensió de l'Hospital de Sant Pau, i el Claror Marítim, que funcionava com a afegit de l'Hospital del Mar, i a finals de mes es preveu desmantellar l'Alberg Xanascat i el pavelló Salut de Vic, a la Catalunya Central. Durant el mes de juny també es desmantellarà la Residència Catalunya, a Manresa.

El Govern i l'Ajuntament de Barcelona han acordat el desmantellament dels espais destinats a competicions esportives després de constatar el descens dels casos que requereixen atenció sanitària. El desmuntatge ha començat aquest dilluns i es preveu que d'aquí 15 dies tots dos poliesportius estiguin a disposició dels seus gestors perquè els reobrin quan les condicions sanitàries així ho permetin. Ara bé, fonts governamentals asseguren que els dispositius i els materials, com els llits amb oxigenoteràpia, estaran preparats perquè, davant d'un eventual rebrot, es puguin muntar àgilment. "En la majoria dels casos en només 48 hores es podrien tornar a preparar per fer-ne ús sanitari", asseguren fonts de la Generalitat.

Encara que no va caldre que la Fira de Barcelona obrís i acollís malalts, l'hospital de campanya que tindria capacitat per atendre fins a 2.000 persones –tot i que a la primera fase únicament es van instal·lar 332 llits– mantindrà l'estructura almenys fins al mes de juny. Segons apunten fonts governamentals a l'ARA, encara està en joc decidir si es es desmuntarà o no, si bé no descarten que s'hagi de tenir preparat de cara a possibles rebrots. En el cas de l'hospital temporal Vallès Sud (Sabadell) es mantindrà fins a finals d'any. "L'objectiu és estar preparats per una possible segona onada de contagis que podria coincidir amb la grip, i alhora minimitzar l'impacte als hospitals que estan recuperant la seva activitat ordinària", assenyalen des del Govern.

12 pavellons en total

Ara per ara, l'administració confirma que mantindrà operatiu el CEM Olímpics Vall d'Hebron, que funciona com a hospital de dia polivalent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Des de dilluns passat serveix per fer proves PCR als pacients que requereixen ingrés hospitalari, que tenen visita amb un gabinet o a qui s'ha de fer qualsevol procediment que comporti manipulació de les vies aèries perquè no entrin a l'edifici principal. En principi, la concessió s'acabarà quan es decreti la derogació de l'estat d'alarma, però s' estan preveient fases esglaonades per disposar parcialment de l'espai. Si s'escau, apunten des del Govern, es valoraria la idoneïtat de mantenir el pavelló sanitari alhora que s'obre el pavelló esportiu.

Pel que fa al pavelló Salut, instal·lat a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i que tenia com a objectiu oxigenar l'Hospital Clínic amb 252 llits, continua muntat i sota avaluació per decidir quan se'n podria iniciar la desinstal·lació.

En total es van habilitar 12 pavellons Salut a tot Catalunya, la majoria utilitzant espais pròxims als centres sanitaris. A la ciutat de Barcelona es van condicionar el CEM Olímpics de la Vall d'Hebron, l'INEFC de l'Hospital Clínic, i els pavellons Salut CEM Guinardó i Claror. A l’àrea metropolitana, es va instal·lar l'hospital Vallès Salut (afegit al Parc Taulí) i l'hospital Fira Salut, a Fira de Barcelona (L'Hospitalet). A la Catalunya Central es van condicionar pavellons a Manresa; a Vic, la residència Catalunya, el pavelló Vic Salut, l'antic seminari i l'alberg Xanascat. I a Girona i Lleida el pavelló Fontajau i el de la Seu d'Urgell, respectivament.