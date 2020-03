Vall d'Hebron ja envia pacients a l'hospital de campanya en un poliesportiu

Barcelona ha posat en marxa el primer dels quatre hospitals de campanya previstos per donar més capacitat als centres sanitaris. Es tracta del que treballarà de manera associada a l'Hospital de la Vall d'Hebron i que s'ha aixecat en el poliesportiu Olímpics Vall d'Hebron, que ja s'ha habilitat amb llits i espais separats i compta, també, amb elements necessaris per atendre persones amb coronavirus: presa d'oxigen, raigs X, equipament per fer extraccions de sang... S'hi derivaran pacients que no estiguin crítics i es concebrà com les plantes 12, 13 i 14 del mateix hospital, com remarca la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha visitat l'espai acompanyada de l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau. La part sanitària, separada amb mampares blanques, queda sobre el que era la pista esportiva, envoltada de les grades.

D'entrada, el poliesportiu ja té capacitat per atendre 22 persones i la idea és poder arribar, a mitjans de setmana, a un màxim de 132. Serà el mateix hospital de referència qui decidirà quins pacients es deriven a aquesta instal·lació provisional, que s'engloba dins del projecte Pavelló Salut, impulsat pel Consorci Sanitari de Barcelona. "Hem fet una cosa que semblava impossible fa una setmana", ha celebrat Colau, que ha remarcat que la decisió de muntar aquests hospitals es va prendre davant l'evidència que "comença una setmana molt més complicada" i que, per això, en quatre dies s'han mobilitzat tots els recursos per fer-ho possible.

651x366 L'espai interior L'espai interior

651x366 L'exterior del poliesportiu habilitat L'exterior del poliesportiu habilitat

De moment, ja estan en marxa els treballs per condicionar dos equipaments esportius més per a usos sanitaris: el Claror Marítim, que tindrà com a hospital de referència l'Hospital del Mar, i el CEM Guinardó, que estarà vinculat l’Hospital de Sant Pau. Falta per determinar l'espai on s'obrirà l'extensió del Clínic, que és el tema que s'encara ara a contrarellotge i que es podria resoldre amb l'aprofitament d'hotels.

Ara ja s'envien pacients a l'Hotel Catalonia Plaza i la previsió, com va avançar aquest diari, es obrir a principis de setmana les més de 400 habitacions que té l'Hotel Expo Hotel Barcelona, a Sants, per a usos sanitaris. En total, els quatre espais podran acollir 600 pacients. Bombers de Barcelona i Metges Sense Fronteres continuen treballant per adaptar els espasi previstos.

Pisos turístics per a sanitaris

Barcelona també ha preparat més de 200 habitacions de tres hotels de la ciutat per atendre pacients amb simptomatologia lleu o asimptomàtics, pacients autònoms o aquells que no poden fer l’aïllament a casa per dificultats del seu entorn.

Avui mateix, a més, la patronal dels pisos turístics, Apartur, ha informat que posa 170 apartaments a disposició de personal sanitari que no pugui allotjar-se a casa seva. Es tracta de pisos situats a l'entorn dels centres hospitalaris i que se sumen als 200 que ja es van posar a disposició de persones vulnerables i que han de servir per allotjar, sobretot, víctimes de la violència masclista, persones que ja vivien en un pis i n'han hagut de marxar i famílies que s'han quedat desemparades. De moment, però, aquesta via no s'ha posat en marxa.