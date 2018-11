Comencen a faltar recanvis per a les màquines de validar de TMB

“Quin operador s’arriscarà a fer una inversió potent per actualitzar els sistemes de validació si no és clar el calendari de la T-Mobilitat ni quan tornarà a canviar?” Aquesta és la reflexió que feia ahir un enginyer del sector dels transports en una conversa informal amb aquest diari. El cert és que el sistema actual de validació, que funciona amb els bitllets de banda magnètica, està quedant obsolet.

“Són models dels anys vuitanta; també és cert que el personal de TMB admet que actualment ja els costa fins i tot trobar recanvis d’algunes de les peces de les màquines de validar”, explica el responsable de Sostenibilitat de CCOO a Catalunya, José Manuel Jurado.

Fonts de l’administració encarregades del sistema de transport van reconèixer aquesta situació a l’ARA durant la celebració del saló Smart Cities de l’any passat. “Les peces comencen a escassejar”, van admetre, sense especificar si es tractava de les màquines de validar bitllets dels autobusos o bé de les portes d’accés de les estacions de metro i de tren. “La situació no és dramàtica, però la veritat és que ja els toca un canvi”, matisa Jurado, que explica que sovint les reparacions s’han de fer manualment i fins i tot reaprofitant peces. “Fixa’t que a les entrades del metro, per exemple, les maquines de validar s’obren per la dreta o per l’esquerra, sense cap ordre lògic -assenyala Jurado. Això és perquè es reaprofita molt material”, admet.

“Fins i tot quan es posi en marxa el sistema de la T-Mobilitat, aquesta mateixa targeta ja no serà cap novetat, perquè ja estarem pensant a pagar directament amb el mòbil o amb un altre dispositiu, com fem a tot arreu”, assegura un enginyer del sector. El sistema de pagament del transport públic sembla, doncs, que necessita urgentment una revisió a fons més enllà de les integracions tarifàries.