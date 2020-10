Consulta aquí què es podrà fer i què no a partir de divendres

El Govern ha anunciat aquest dimecres les noves mesures per fer front a la segona onada de la pandèmia que entraran en vigor a partir de divendres si són ratificades demà pel TSJC i un cop es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), tal com està previst. Fem un recull del que es podrà fer i del que no segons la resolució aprovada pel Procicat.

1. Desplaçaments i interacció social

Es recomana limitar els desplaçaments i la circulació, fomentar el teletreball i les entrades esglaonades als llocs de treball, així com extremar les mesures de prevenció i higiene, neteja i ventilació. També es manté la prohibició de reunions familiars i socials de més de sis persones. En canvi, no es prohibeix que la població es desplaci a segones residències sempre que "se segueixin les mesures com a casa", ha matisat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper.

2. Centres d'estètica

Es limita l’activitat d’aquelles empreses que han de tenir contacte estret, excepte les essencials com la sanitat i l’atenció sociosanitària. Es tanquen els centre d'estètica, però no les perruqueries.

3. Bars i restaurants

Es tanquen bars i restaurants, que podran continuar fent entregues a domicili i oferint serveis de recollida amb cita prèvia, una mesura que ha fet que el sector de la restauració s'hagi rebel·lat contra el Govern i s'hagi llançat als carrers. Poden continuar oberts els serveis per a hotels –on s'ha reduït l'aforament de les zones comunes al 50%–, hospitals, residències, menjadors escolars i menjadors socials.

4. Comerços

Es redueix al 30% l’aforament dels comerços, on els clients han de mantenir una distància d’un metre i mig entre ells. Als centres comercials es demana un control d’accés i es prohibeix les zones d’ús comú. Es redueix al 30% l’aforament als mercats.

5. Actes religiosos

Es limita l’aforament d’actes religiosos i cerimònies civils al 50%

6. Transport públic

L’oferta del transport públic es manté al 100%, amb dispensadors del gel hidroalcohòlic.

7. Activitats culturals

Es redueix l’aforament d’activitats culturals com ara el teatre, el cinema i els concerts al 50%, i els locals hauran de tancar a les 23 h.

8. Equipaments esportius

Els gimnasos es mantenen oberts amb cita prèvia i amb un aforament del 30%. S’ajornen 15 dies les competicions no professionals i es tanquen pistes poliesportives obertes sense capacitat de control d’aforament.

9. Educació

La docència de les universitats passa a ser virtual, mentre que les pràctiques, les activitats a laboratoris i els tallers es mantenen. També es mantenen el lleure educatiu i les extraescolars.

10. Parcs infantils i parcs d'atraccions

Els parcs infantils hauran de tancar a les 20 h. Es tanquen parcs i fires d’atraccions i estructures desmuntables recreatives.

11. Joc

També es tanquen sales de joc, casinos i sales de bingo.

12. Congressos

Se suspenen congressos, convencions, fires comercials i festes majors previstes per al mes d'octubre.

13. Control policial

Es desplegaran dispositius de Mossos i policia local per fer seguiment de les mesures i es posarà en marxa un règim sancionador.