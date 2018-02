Troben sa i estalvi a Ripollet el noi de 13 anys que va desaparèixer fa una setmana a Barcelona

La família d'Antoni Navarro, de 13 anys, ha rebut aquest dilluns una bona notícia. Els Mossos d'Esquadra han localitzat el noi, sa i estalvi, a Ripollet.

El jove, conegut com a Toni, va ser vist per últim cop al barri d'Horta, de Barcelona. La família havia facilitat diverses fotografies del noi per facilitar-ne la recerca durant aquests dies.

Localitzat l'Antoni a Ripollet sa i estalvi, gràcies per la vostra col·laboració!



Localizado Antoni en Ripollet sano y salvo, ¡gracias por vuestra colaboración! https://t.co/evLYnSPi5J — Mossos (@mossos) 26 de febrer de 2018

En un missatge a Facebook, la germana ha agraït a totes les persones que els han estat ajudant amb la recerca. "El meu germà ja és a casa. No tinc paraules per descriure el que sento i per agrair-vos la vostra ajuda. Moltes gràcies als que hi heu estat insistint tant", ha escrit al seu perfil a la xarxa social.