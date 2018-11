Cop a la pornografia infantil: 97 detinguts i centenars d'abusos sexuals a menors

Un home de 57 anys que agredia sexualment la filla de 3 anys d'uns amics, una dona que abusava de la seva filla i neboda, d'11 i 4 anys, i un altre home amb 2.000 imatges de menors són 3 dels 97 detinguts o investigats en una macrooperació contra la pornografia infantil a Espanya. Setanta-vuit homes i una dona, d'entre 14 i 76 anys, han estat detinguts per la Policia Nacional en totes les comunitats autònomes excepte Navarra, Castella i Lleó, Extremadura i la Rioja per delictes d'abús sexual infantil i de producció i distribució de pornografia infantil, després que els agents fessin fins a 80 registres en domicilis.

Els agents han intervingut 45 ordinadors, 113 discos durs, 25 mòbils, 38 memòries USB, més de 300 DVD i altres materials informàtics en què s'emmagatzemaven "milers de teres" de contingut pornogràfic d'"extrema duresa" protagonitzats per milers de menors d'edat, segons relaten a Efe els investigadors.

Les indagacions es van iniciar al gener del 2016, quan els agents feien rastrejos sobre la publicació i distribució d'aquest tipus de continguts a la xarxa i van topar amb el primer sospitós, que va ser detingut el setembre d'aquell any. Tot i així, aquesta gran operació es va culminar només fa dues setmanes amb l'última detenció.

Entre els arrestats hi ha un home de 57 anys que va ser detingut per un delicte continuat d'agressió sexual a una menor de tres anys i per la producció de material pedòfil amb la mateixa víctima des de l'any 2010 fins al 2013. Els agents van trobar al seu ordinador continguts delictius emmagatzemats i organitzats en diferents carpetes.

Aquest criminal s'aprofitava de la relació de confiança que tenia amb els pares de la menor i quan aquests el deixaven a càrrec de la nena per motius laborals l'agressor aprofitava per abusar sexualment de la nena i, a més, la gravava mentre ho feia i fins i tot de vegades editava els vídeos per obtenir fotogrames.

Abusos sexuals a menors

Després d'aquesta detenció, els agents van estirar del fil entre el material confiscat i van localitzar centenars d'imatges en les quals també es mostraven continus abusos sexuals als quals una dona sotmetia dues nenes, d'11 i 4 anys, que finalment van resultar ser la seva filla i la seva neboda, respectivament.

La dona, de nacionalitat peruana, va ser identificada poc després com la responsable d'haver produït el material pedòfil des del seu país d'origen, continguts que posteriorment enviava al detingut, però segons han assenyalat a Efe fonts policials desconeixen si ella ha estat detinguda finalment al Perú.