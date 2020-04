Les tres maneres de fer gratuït el transport públic durant l'estat d'alarma

El Govern va anunciar ahir que el transport públic serà gratuït mentre duri l'estat d'alarma i la mesura es començarà aplicar a partir de demà, una vegada els diferents operadors s'hagin coordinat amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per decidir la manera com es portarà a la pràctica aquesta gratuïtat. Es farà, segons ha informat avui l'ATM, per tres mètodes diferents.

Metro, Ferrocarrils de la Generalitat i autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) aplicaran el sistema de pista lliure: caldrà validar el bitllet per obrir els torns de pas, tot i que aquesta validació no tingui cap efecte més enllà de controlar el nivell d'ocupació. És a dir, el viatge no es descomptarà del títol de transport que s'utilitzi. De fet, es podran fer servir títols esgotats o ja caducats per fer aquest pas.

Rodalies, per la seva banda, obrirà els torns per sensors d’aproximació i sense que sigui necessari cap bitllet. Aquest sistema també permetrà controlar el volum de demanda. Avui mateix, segons dades de Renfe, s'ha assolit la demanda més baixa d'ençà que va començar l'estat d'alarma: ha caigut un 95,5% respecte a un dia normal.

La tercera via per garantir que el transport públic passa a ser gratuït serà emetre (sense cap cost) un bitllet senzill. Això és el que oferiran als usuaris els busos de la direcció general de Transports i Mobilitat i els dels municipis adscrits a l'AMTU. El bitllet no s'entregarà als passatgers, sinó que es guardarà per poder fer un control d'ocupació.

La suspensió de tarifes es mantindrà d'entrada fins al 9 d'abril, però el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ja ha avançat que es podrà prorrogar en el cas que l'estat d'alarma també s'allargui. L'objectiu és que la gent que s'ha de desplaçar perquè fa una feina considerada essencial ho pugui fer sense que això li suposi un cost. L'ATM alerta, però, que si es detecta que això fa créixer la mobilitat no essencial, la gratuïtat s'anul·larà. Serà la policia qui verifiqui que només es desplacen les persones que poden fer-ho.