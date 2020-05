Illa nega criteris a la carta per canviar de fase: "No amaguem res"

El govern espanyol nega de manera rotunda que hi hagi criteris a la carta per canviar de fase durant la desescalada, com han suggerit comunitats governades pel PP com Madrid i Andalusia. També manté que estan sent totalment transparents pel que fa als indicadors, tan qualitatius com quantitatius, malgrat que no s'han publicat els informes que avalen el canvi o no de fase, tal com reclama el País Valencià. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha defensat durant la roda de premsa telemàtica posterior al consell de ministres que "el govern [espanyol] no amaga res" i ha avançat que previsiblement el divendres a la tarda se sabrà quins són els territoris que dilluns que ve canviaran a la fase 1.

De moment la Comunitat de Madrid ja ha avançat que ho tornarà a demanar, així com tot el País Valencià i també les ciutats de Granada i Màlaga a Andalusia, als quals se'ls va descartar el pas de fase. Catalunya de moment encara no ha anunciat quina proposta farà per a les regions sanitàries que segueixen a la fase 0. Els terminis establerts ara pel ministeri de Sanitat són molt més dilatats que els que establia l'ordre ministerial de cogovernança amb les comunitats per a la desescalada. Segons el document, les comunitats havien de demanar i acreditar el canvi de fase amb una setmana d'antelació, és a dir, ja s'hauria d'haver fet ahir dilluns. Illa, però, ha assenyalat que no es reuniran amb la Comunitat de Madrid fins previsiblement dijous i que l'anunci de canvi de fase tornarà a ser el divendres a la tarda, com fa una setmana.

A banda, Illa ha anunciat que estan estudiant flexibilitzar el pas de zones rurals a d'altres fases, fins i tot abans de temps. El pla de desescalada preveu que es passi de fase cada dues setmanes, el temps d'incubació del coronavirus, però això es podria avançar en zones amb poca població.

Els experts són funcionaris del ministeri

El ministre de Sanitat ha hagut de respondre a reiterades preguntes sobre qui són els experts que decideixen el canvi de fase de cada territori. Les comunitats governades pel PP porten dies censurant que el govern espanyol no aporti una llista amb el nom dels experts. Illa avui ha aclarit que es tracta dels funcionaris tècnics del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, l'organisme que dirigeix l'epidemiòleg Fernando Simón. Tots analitzen els informes que presenta cada comunitat i els eleven a la direcció de Sanitat Pública, que els torna a avaluar i finalment comuniquen la decisió a Illa. És a dir, que és el ministeri qui decideix el canvi de fase i no experts externs a l'administració pública.

Illa ha tornat a descartar aquest dimarts permetre als estudiants universitaris que puguin viatjar entre províncies per anar a recollir els apunts i llibres que van deixar a les localitats on habitualment estudien. És una llarga reivindicació d'Extremadura. El ministre considera que actualment és encara prematur.