Salut fa una crida als sanitaris de la primària per activar l'hospital de campanya de la Fira

La consellera de Salut, Alba Vergés, reconeix que el sistema sanitari està "al límit" davant la crisi del coronavirus. Sobretot, perquè les entades a l'UCI van molt més ràpid que no pas les sortides –l'estada mitjana és d'uns 20 dies–. Però apunta que els hospitals "ho estan portant molt bé" i estan habilitant espais alternatius per poder atendre els pacients. Un dels grans espais que han de donar aire als centres sanitaris és l'hospital de campanya que ja s'està muntant al recinte de la Fira de l'Hospitalet. Però la consellera ha fet una crida al professional mèdic a aportar mans per poder posar en marxa, aquesta mateixa setmana, la instal·lació. En una entrevista a Catalunya Ràdio, s'ha dirigit especialment a metges i infermeres de la primària per demanar-los se sumin al projecte i ha plantejat que algun pugui doblar torn per fer-ho.

"La mobilització de professionals és sense precedents", ha elogiat la consellera, que ha explicat que es treballa per poder contractar, també, sanitaris que puguin venir d'altres països com Cuba i la Xina. A més, ha fet extensiva la crida de mans de professional mèdic a les que puguin aportar les unitats d'emergència de l'exèrcit. " Els hospitals de campanya s'han de muntar bé perquè la gent tingui la sensació que estarà ben atesa", ha detallat i ha negat que s'hagi paralitzat el que s'havia anunciat a Sabadell.

Fins ara, ha detallat, tenen comptabilitzats 3.468 positius de coronavirus entre professionals sanitaris i ha admès que també els consten defuncions d'algun metge que treballava per a la sanitat privada i d'un metge de Balaguer que donava assistència a diferents pobles. La consellera ha explicat, en aquest sentit, que tant els professionals mèdics com els de les residències seran prioritaris a l'hora de fer tests de diagnòstic i de repartir el material d'autoprotecció. Pel que fa a aquests equips, assegura que van arribant però que el patiment per l'abastiment serà "constant" perquè se'n necessita molt. "Els estem comprant en un context en què tothom en compra", ha detallat. Calculaven, a més, que en necessitarien unes 500.000 unitats setmanals i n'estan fent servir uns nou milions cada setmana.

Almenys 362 persones grans que viuen en residències catalanes han mort per covid-19

La consellera, que ha admès que "potser" algunes de les defuncions que s'han registrat a residències no han quedat comptabilitzades a les xifres oficials, que només recullen les del circuit de salut pública, ha detallat que ha firmat una resolució perquè les funeràries informin de totes les morts. Vergés ha donat per fet que, un cop passi la Setmana Santa, es mantindrà "algun tipus de confinament" encara que potser ja no serà total.

Vergés ha reconegut també que la xifra de positius és "molt superior a la que hi ha testada" però ha defensat que es fan entre 1.500 i més de 3.000 proves diàries que permeten tenir "bones xifres" per seguir l'evolució de l'epidèmia. En aquest sentit, ha afirmat que la tendència "disminueix" i que les mesures de confinament "funcionen".