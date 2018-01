Creen un test de sang capaç de detectar de manera precoç vuit tipus de càncer

Un equip internacional d'investigadors ha desenvolupat una prova de sang no invasiva que podria permetre la detecció primerenca de vuit tipus comuns de càncer, segons publica un article de la revista 'Science'. La descripció d'aquesta prova, basada en una anàlisi combinada d'ADN i proteïnes, és el resultat del treball d'un equip liderat per Joshua Cohen, del Centre Ludwig d'Investigació del Càncer, a l'Escola de Medicina de la Universitat Johns Hopkins, Baltimore ( EUA).

El diagnòstic del càncer abans que es produeixi metàstasi és una de les claus per reduir les morts per aquestes malalties en el futur, assegura 'Science'. Aquest nou mètode de diagnòstic està en principi dissenyat per tractar de detectar el càncer d'ovari, fetge, estómac, pàncrees, esòfag, colorectal, pulmó i mama.

En concret, CancerSEEK, com s'ha denominat a aquesta prova, analitza mutacions en 16 gens que estan vinculades a diferents tumors, així com 10 biomarcadors de proteïnes circulants en sang.

Els investigadors van estudiar un total de 1.005 pacients que havien estat diagnosticats amb vuit tipus comuns de càncer premetastàsic -aquests van ser diagnosticats en base als símptomes de la malaltia-. En el treball també es va incloure l'estudi a 850 individus sans.

Així, els científics van aconseguir que aquest test detectés càncer amb una sensibilitat d'entre 69 i 98 per cent -depenent del tipus de tumor- en aquests més de mil pacients. A més, van constatar que la probabilitat que una persona sana rebi un resultat fals positiu "és molt baixa".

Per als responsables d'aquest treball, l'objectiu final de CancerSEEK és detectar el càncer encara abans que la malaltia sigui simptomàtica.

Els científics estimen que el cost d'aquest examen de sang únic podria ser inferior als 500 dòlars (408 euros), fet que suposa una quantia comparable o menor que algunes de les proves de revisió actuals, com la colonoscòpia per al càncer de còlon