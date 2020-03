La consellera Budó defensa que "qui s'ha d'endeutar amb aquesta crisi és l'estat"

La consellera de presidència, Meritxell Budó, ha defensat durant la roda de premsa d'aquest dilluns del Procicat que "qui s'ha d'endeutar amb aquesta crisi és l'estat" i ha criticat que de les mesures que ha pres l'executiu de Sánchez "la majoria són a compte d'empreses i de treballadors". La consellera ha posat com a exemple les mesures de països com França, Itàlia, Portugal o Regne Unit suspenent el pagament d'hipoteques i impostos a aquelles persones que no hi puguin fer front per les seves circumstàncies, així com la facilitació del crèdit i prèstecs. També ha insistit a defensar la mesura que ja va demanar Torra d'establir "una renda mínima garantida" per als treballadors que ho necessitin.