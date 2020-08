EN DIRECTE | El Govern anuncia noves mesures per frenar l'auge de contagis de cara a l'inici de curs

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

El president de la Generalitat, Quim Torra, donarà a conèixer aquest dilluns les noves mesures que adoptarà el Govern per frenar l'auge de casos del covid-19 de cara a l'inici del curs escolar i la fi de les vacances. Ho farà acompanyat de la consellera de Salut, Alba Vergés, i del secretari de Salut, Josep Maria Argimon, màximes autoritats en matèria sanitària del país. Torra ja avançava diumenge que el Govern estava ultimant una "operació setembre" per garantir la tornada a les escoles i als llocs de treball després de les vacances, i ja alertava que caldria una revolució de "solidaritat i compromis cívic" per rebaixar la corba de contagis.

El risc de rebrot -l'indicador que serveix per considerar si un territori pot descontrolar-se epidemiològicament- va a l'alça a tot el país, i només aquest dilluns Salut ha registrat 1.776 nous positius diagnosticats amb una prova PCR. Amb aquests nous casos, la xifra de deteccions des de l'inici de la pandèmia s'enfila fins a les 100.646 persones. També hi ha 15 persones més ingressades als hospitals, un total de 672, de les quals 134 (dues més que ahir) són a les UCI. La bona notícia és que no s'ha suma cap víctima mortal al còmput total, que es manté en 12.954 defuncions.

Per municipis, Balaguer (Noguera), Granollers (Vallès Oriental) i Reus (Baix Camp) són les ciutats que tenen un major risc de rebrot, segons les dades actualitzades pe l departament de Salut. També Mollerussa ( Pla d'Urgell) i Santa Coloma de Gramenet i l'Hospital de Llobregat (Barcelonès) registren un índex de creixement potencial de brot molt elevat, si bé en aquests casos el pes de la densitat poblacional condiciona la previsió.