16.269 nous contagis a l'Estat els últims tres dies, 1.833 les darreres 24 hores

El ministeri de Sanitat ha informat que divendres, dissabte i diumenge s'han detectat 16.269 nous contagis de coronavirus, dels quals 1.833 les últimes 24 hores. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha comparegut en roda de premsa per informar de l'evolució de l'epidèmia i, malgrat que ha apuntat que tret d'algun retard en la notificació, la gran majoria d'aquests casos són dels últims tres dies. "No són xifres bones perquè tenim un increment de casos", ha admès l'epidemiòleg, tot i que ha volgut deixar clar que no són xifres com les del mes de març i abril.

Simón ha subratllat que hi ha una "mobilitat geogràfica" en l'augment de casos. Si bé a Catalunya la situació es troba "sota control" i a l'Aragó "en fase de control", a la Comunitat de Madrid incrementen els contagis i això provoca un impacte a la resta de l'Estat perquè és un nexe amb altres punts del país. Precisament, a la capital espanyola es va produir aquest diumenge una manifestació amb 3.000 persones que no respectaven les mesures sanitàries -ni duien mascareta ni respectaven la distància de seguretat-. "El que hem vist no requereix gaires comentaris. La gent és conscient del risc que representen per a la salut pública i no entraré en els motius de la manifestació perquè crec que no val la pena", ha anotat Simón.

La majoria dels nous casos detectats les últimes 24 hores són a Madrid -324-, l'Aragó -389- i Euskadi -344. Simón ha avalat la decisió del lehendakari en funcions, Íñigo Urkullu, de declarar l'emergència sanitària per poder coordinar les mesures que s'implementin a tot el territori basc. També ha defensat els acords arribats divendres amb les comunitats autònomes de prohibir el tabac a l'aire lliure si no es mantenen dos metres de distància, així com el tancament de locals d'oci nocturn, entre d'altres. "Vam considerar necessari que fossin homogènies a totes les comunitats", ha indicat el director tècnic de Sanitat.