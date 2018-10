Denuncien la desaparició de quatre rifenys que van fugir del Marroc en dues motos d'aigua

Quatre joves de la ciutat d'Al-Hoceima, la capital de la regió del Rif, al nord del Marroc, van desaparèixer el 30 d'agost quan intentaven arribar a les costes d'Espanya en dues motos d'aigua. Amics dels desapareguts, tots solters i d'entre 25 i 33 anys, els van veure salpar i des d'aleshores no se n'ha tingut cap notícia. Els familiars, amb el suport de la Plataforma de Solidaritat amb els Pobles del Mediterrani (PSPM) i l'Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH) n'han denunciat la desaparició i han començat la recerca per hospitals, comissaries i dipòsits de cadàvers tant al nord del Marroc com a les províncies espanyoles d'Almeria i Granada.

Els desapareguts són Mohamed el-Messaoudi, nascut el 1990; Ridouane el-Messaoudi, nascut el 1993, Imad Eddaouri, de 1990, i Youssef Bouziane, de 1985. Tots estaven a l'atur i havien participat en les protestes pacífiques del moviment popular Hiraq que van esclatar fa dos anys per reclamar millores socials bàsiques a la regió i que ha estat fortament reprimit per les autoritats marroquines.

"Davant militarització de la zona del Rif, l'onada de detencions d'activistes del moviment Hiraq i les elevades taxes d'atur, la joventut veu l'emigració com l'única sortida i arrisca la seva vida per trobar un futur millor a Europa", explica Aziz Sabere, activista de PSPM i d'Amnistia Internacional a Algesires.

La recerca és més complicada perquè a Espanya no hi ha cap registre de desapareguts a la Mediterrània. Per això, familiars i activistes estan seguint, per ara sense resultats, un periple tant a Espanya com al Marroc, que va començar amb la denúncia de la desaparició. "Hem començat per la província d'Almeria: hem consultat la Subdelegació del govern, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, Salvament Marítim, el dipòsit de cadàvers, l'institut forense, la Creu Roja, el consolat del Marroc, els hospitals, les associacions i les ONG que treballen amb migrants", relata l'activista. Aquesta setmana han ampliat la recerca a Granada, quan van saber que s'havien trobat quatre cossos arrossegats pel mar en una platja pròxima a Motril. Va resultar que els quatre eren subsaharians. Si continuen sense trobar els nois, els activistes planegen continuar la recerca a Màlaga i després a Cadis. L'Associació Marroquina de Drets Humans està fent la mateixa feina a Nador, Al-Hoceima i Tetuan.