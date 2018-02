Identifiquen un mecanisme del càncer de mama que porta la metàstasi al cervell

La metàstasi en cervell és freqüent en el càncer de mama i una de les causes més comunes de les morts per càncer. Per arribar fins al cervell, les cèl·lules del càncer de mama han de migrar des del tumor on es van originar, entrar al torrent sanguini i creuar una altra barrera que protegeix de forma especial el cervell de manera que la majoria moren abans d'implantar-se al cervell.

Per envair el cervell, doncs, cal que les cèl·lules compleixin un seguit d'alteracions mecàniques, com ara l'alliberament de proteïnes que permeten desfer les barreres, i aquest és el cas de les cèl·lules de càncer de mama que metastatitzen en el cervell, que necessiten unes proteïnes, les serpines, que anul·len les defenses naturals del cervell i permeten el creixement del tumor a la nova localització

Un estudi del Laboratori de Fisiologia Molecular del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), liderat per Miguel Ángel Valverde, han identificat que un nivell baix de la cadena Piezo2 dificulta la secreció de serpines, la invasió i la proliferació, mentre que un nivell alt les afavoreix.

L'objectiu dels investigadors era esbrinar de què depèn que les cèl·lules del càncer de mama que produeixen metàstasi al cervell alliberin les serpines, i han descobert el mecanisme que fa possible aquesta metàstasi.

El treball, realitzat amb cultius cel·lulars de càncer de mama, va analitzar la presència de nombrosos canals iònics que poguessin servir per explorar l'entorn físic de les cèl·lules i va descobrir que les cèl·lules de càncer de mama que específicament metastatitzen en cervell presenten nivells més alts del canal Piezo2, que les cèl·lules que no presenten predilecció per aquest lloc de metàstasi.

Els canals iònics són portes selectives a través de les quals els ions entren i surten de la cèl·lula. En els canals Piezo, la seva obertura permet el flux de calci quan la cèl·lula detecta canvis en la rigidesa de l'entorn, o quan aquesta travessa espais excessivament estrets. Per això, l'estudi podria servir per convertir els canals en l'objectiu de nous fàrmacs que disminueixin el risc de metàstasi.

La investigació ha estat finançada, entre altres fonts, pel ministeri d'Economia i Competitivitat, Fons FEDER i el Programa Maria de Maeztu per a les unitats d'excel·lència en investigació i desenvolupament.