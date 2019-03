Descobreixen que el magnesi afavoreix la supervivència dels bacteris als antibiòtics

El magnesi afavoreix la supervivència dels bacteris als antibiòtics, ho assegura un estudi en el qual ha participat el científic de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), Jordi García-Ojalvo. La investigació també ha revelat que encara que tots els microbis siguin idèntics genèticament, uns sobreviuen als antibiòtics i uns altres no.

El grup d'investigadors ha descobert que aquesta situació està provocada pel magnesi, que promou la supervivència d'alguns bacteris davant els antibiòtics mitjançant el bloqueig de la seva fabricació de proteïnes. Aquests antibiòtics ataquen els ribosomes, responsables de la producció de proteïnes dins les cèl·lules, i per tant un dels pilars fonamentals pel creixement de bacteris. "Quan els bacteris tenen poc magnesi, els seus ribosomes són més inestables i quan són atacats es desestabilitzen, la cèl·lula no pot produir proteïnes correctament i mor", explica García-Ojalvo en un comunicat.

L'estudi, liderat per la Universitat de Califòrnia San Diego, pot permetre l'anàlisi de nous antibiòtics o l'augment de l'efectivitat dels existents. "Una possible línia de recerca futura, per exemple, podria ser utilitzar l'antibiòtic juntament amb un suplement que bloquegi el transport de magnesi als bacteris", ha conclòs Letícia Galera-Laporta, primera autora de l'estudi.