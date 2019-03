Desmantellen un clan familiar de narcotraficants establert a Reus i Riudoms

La policia espanyola ha desmantellat a Reus i Riudoms (Baix Camp) una organització criminal dedicada al tràfic de drogues. Segons informa el cos, s’han detingut dotze persones, entre les quals quatre germans d’una mateixa família establerta a la capital del Baix Camp, a qui es considera els màxims responsables del grup. Sis dels arrestats han ingressat a la presó. Els líders de l’organització havien adoptat “sofisticades” mesures d’autoprotecció per dificultar la investigació de la policia. En els diferents registres els agents van intervenir diverses quantitats d'haixix, marihuana i cocaïna, a més d'una pistola elèctrica, diners en efectiu, material electrònic i estris per a la preparació de la droga.

Segons la policia espanyola, els quatre germans no feien cap mena d’activitat delictiva als seus domicilis perquè no poguessin ser mai objecte d’investigació. La resta de membres de l’organització desconeixien on vivien i la venda de droga als petits consumidors es canalitzava a través d’altres immobles.

En els registres els agents van intervenir 50 quilos d’haixix, 450 grams de cocaïna, dos quilos i mig de substància per al tall, sis quilos de cabdells de marihuana, més de 10.000 euros en efectiu, una pistola simulada, una pistola elèctrica –Taser–, esprai de pebre, un ordinador portàtil, cinc tauletes tàctils, més de 40 telèfons mòbils, bàscules de precisió i diversos estris per a la preparació i disposició de les drogues.

L’operatiu va comptar amb la participació de la unitat d’intervenció policial (UIP) de València ateses les mesures de seguretat dels habitatges, la previsió d’un gran nombre de detinguts i la resistència activa que van presentar en el moment de l’arrest. Els detinguts –onze marroquins i un espanyol– van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Reus com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública i de pertinença a organització criminal. El jutge va decretar l’ingrés a la presó de sis persones, considerades les principals implicades.