Detecten alts nivells de plastificants en dofins del mar d'Alborán

Un estudi ha revelat l'acumulació de plastificants en greixos, músculs, fetge i cervell en dofins del mar d'Alborán que podrien causar-los danys neurològics, càncer, problemes de fertilitat i disrupció endocrina. El treball, elaborat per l'Institut de Diagnòstic Ambiental i d'Estudis de l'Aigua (IDEA), ha confirmat també que els residus plàstics tenen més tendència a acumular-se al cervell que en altres teixits.

Els nivells més baixos de plastificants organofosforats en els dofins analitzats s'han trobat al fetge i els més alts al greix, on s'han localitzat un total de dotze compostos, set dels quals també s'han detectat al cervell. Aquestes dades indiquen la capacitat dels residus plàstics de travessar la membrana hematoencefàlica.



Els compostos plastificants poden arribar a tenir concentracions de 25 micrograms per gram de greix, nivells similars als d'altres tipus de contaminants, com els bifenils policlorats (PCB) o els bromodifenilèters (PBDE), que també s'han trobat en aquests animals.



Els compostos organofosforats es van començar a utilitzar als anys 60, però el seu ús va augmentar quatre dècades més tard, quan van ser proposats com a alternativa als èters difenílics polibromats (PBDE), que van ser prohibits per la Convenció d'Estocolm a causa de la seva toxicitat. Els organofosforats, però, malgrat ser menys tòxics que els PBDE, poden causar danys neurològics, disrupció endocrina, càncer i problemes de fertilitat.

Els científics creuen que, probablement, la presència més gran de compostos organofosforats en els dofins es deu al fet que el seu organisme acumula els additius plastificants després de la ingestió del plàstic. L'alarma creix si es té en compte que el mar Mediterrani és una zona d'acumulació de residus plàstics flotants important, amb 423 grams de plàstic per quilòmetre quadrat.