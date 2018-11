Detenen 14 joves per agredir sexualment una noia i apunyalar la seva parella a la sortida del metro

La Policia Local de Santa Coloma de Gramenet ha detingut 14 joves per haver agredit sexualment una noia i haver apunyalat la seva parella a la sortida del metro de Can Peixauet, segons ha avançat la Cadena SER i ha pogut confirmar l'ARA. Dos joves magrebins haurien assetjat la noia dins d'un vagó de metro i una desena més de nois li haurien fet tocaments a l'ascensor. Ella hauria alertat el seu xicot, que hauria acabat rebent una punyalada quan intentava defensar la noia. De fet, segons ha pogut comprovar aquest diari, hi ha taques de sang al carrer just davant de la sortida del metro que dona a la Biblioteca Can Peixauet.

La Policia Local ha detingut els 14 joves en un pis ocupat de l'avinguda de la Generalitat, on, segons la SER, malviuen nois magribins –alguns extutelats i altres menors– des de fa mesos. Els joves detinguts tenen sarna i algunes dependències i cotxes policials han quedat infectats.

Tant Transports Metropolitans de Barcelona com els Mossos d'Esquadra han confirmat que estan col·laborant amb la investigació dels fets.