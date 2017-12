Una dona mor assassinada per l'home a qui havia denunciat dos cops

Un home de 34 anys de nacionalitat espanyola ha sigut detingut pels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Badalona aquest dimarts a la matinada acusat d'haver matat ahir la seva parella, una veïna de Badalona, que l'havia denunciat dues vegades per maltractaments. El cadàver de la víctima va ser localitzat mig enterrat –o intentat enterrar– a prop de les vies del tren que hi ha a tocar del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.



Aquest dilluns cap a les 9 del vespre, agents de la comissaria de Sant Adrià van saber que possiblement un home havia matat la seva parella de manera violenta. Dos testimonis van dir que havien vist el sospitós carregat amb un sac molt gros a l'àrea de les vies pròxima també a la B-20. Una patrulla es va desplaçar al lloc indicat i hi va veure una mà que sobresortia de terra: la dona víctima de l'assassinat havia sigut enterrada o mig enterrada a la zona de forma maldestra.

Unes hores després, agents de l'àrea bàsica policial de Badalona –que actuen a la zona de Sant Adrià– van localitzar i detenir el sospitós.

La fiscalia no havia demanat cap mesura cautelar

La dona assassinada, una veïna de Badalona de 30 anys, havia denunciat dues vegades durant les últimes sis setmanes l'home ara detingut per la seva mort, segons ham confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Tanmateix, i segons les mateixes fonts judicials, ella "no va voler continuar amb cap de les denúncies" i la fiscalia no va demanar cap mesura cautelar, de manera que cap jutge havia dictat cap ordre d'allunyament ni cap altra precaució per protegir la víctima.



Els agents de l’àrea d’investigació criminal de la regió policial Metropolitana Nord continuen amb la investigació per aclarir totes les circumstàncies de la mort.