Detingut a Saragossa 'el rei del cachopo', l'home buscat per esquarterar la seva dona a Madrid

La Policia Nacional ha detingut avui a Saragossa César Román, l'empresari conegut a Madrid com el 'rei del cachopo', investigat com a presumpte autor de la mort de la seva parella, el tors de la qual va aparèixer l'agost passat dins d'una maleta en un local del districte madrileny d'Usera. L'home havia fugit a la capital aragonesa sota una identitat falsa i amb un aspecte canviat, i va ser identificat gràcies al testimoni de la propietària del restaurant on treballava.

La policia va emetre ahir l'ordre de cerca i captura per a Román, després que les proves d'ADN confirmessin que la víctima era Heidi Paz Bulmes, una jove hondurenya de 25 anys amb qui mantenia una relació des de feia uns mesos. Els bombers van descobrir el 13 d'agost passat el seu tors, amb els pits tallats, en una maleta durant l'incendi d'una nau llogada per l'empresari. El cap i les extremitats de la víctima no van ser trobats i el cos havia sigut ruixat amb productes químics, cosa que va dificultar les tasques d'identificació.

Més prim i amb barba, el presumpte assassí treballava des de feia dos mesos com a cuiner en un restaurant de Saragossa, utilitzava el nom de Rafael Rujano i deia que era de Veneçuela. L'home va ser arrestat després que la propietària del local veiés ahir el seu rostre en un programa de televisió i truqués a la policia.

Quan diversos agents han entrat a la cuina on en aquells moments treballava Román, l'home s'ha entregat als policies, que l'han conduït a les dependències policials. Segons les fonts consultades per Efe, la policia sol·licitarà la seva posada a disposició judicial a Madrid, en el jutjat d'instrucció número 32, encarregat de la causa.

Cesar Román, desaparegut a finals de juliol, era propietari de cinc establiments a Madrid i volia obrir al barri d'Usera un nou restaurant sota el nom d'El Palacio del Cachopo, segons informa 'El Mundo', al local on va trobar-se el cos desmembrat de la víctima. El presumpte assassí tenia antecedents per delictes de lesions, estafa, falsedat i trencament d'una ordre d'allunyament de la seva exdona, amb qui té un fill.