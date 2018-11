Detingut un home per l'assassinat de la seva exparella a Osca

Un home ha sigut detingut avui per assassinar presumptament la seva exparella amb una arma blanca a Montsó (Osca), segons han confirmat fonts del govern de l'Aragó. L a policia judicial i la Guàrdia Civil investiguen si es tracta d'un cas de violència de gènere. Si fos així, la dona, de 44 anys, mare de dos nens i veïna de la zona, seria la 45ena víctima de violència masclista a l'Estat aquest any. Precisament avui se celebra el dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones i hi ha hagut manifestacions arreu de l'Estat. L'home resta detingut a les dependències de la Guàrdia Civil de Montsó a l'espera de passar a disposició judicial.

El govern de l'Aragó ha condemnat en un comunicat l'assassinat. La directora de l'Institut Aragonès de la Dona, Natalia Salvo, ha expressat el seu rebuig a l'assassinat i ha manifestat que la violència contra les dones és "el problema mes greu" que té la societat. Salvo ha fet una crida a la ciutadania perquè s'impliqui en la lluita contra la violència de gènere que "ens llastra com a societat i llastra la nostra democràcia, que no pot ser plena mentre la meitat visqui insegura i en risc només pel fet de ser dona".