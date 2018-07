Detingut un veí de l’Arboç per pornografia infantil

La Policial Nacional ha detingut un home al municipi de l’Arboç (Baix Penedès) per formar part d’un grup d’usuaris que utilitzaven una aplicació de pornografia infantil, mitjançant la qual es descarregaven contingut pedòfil. El detingut, des del seu domicili, es connectava amb pàgines que facilitaven el traspàs d’informació i descàrregues. Mitjançant l’aplicació, consumien vídeos de pornografia infantil. En el registre del domicili, els agents de la policia van trobar dos discs durs interns i un altre d’extern amb material pedòfil. La investigació es va iniciar arran d’un informació rebuda per l’organització privada nord-americana coneguda amb les sigles NCMEC (Centre Nacional per Nens Desapareguts i Explotats), la qual coopera amb el Departament de Justícia dels Estats Units. Els agents policials van localitzar una direcció d’IP, ubicada a la demarcació de Tarragona, des de la qual s’estaven rebent i emetent vídeos amb imatges de pornografia infantil. El detingut és un home de mitjana edat. Després de prestar declaració com a suposat autor d’un delicte de corrupció de menors, l’home, que no tenia antecedents, ha quedat en llibertat amb càrrecs.