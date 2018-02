Deu graus universitaris de Catalunya estan entre els 50 millors del món de la seva disciplina

Deu graus que s'estudien a les universitats catalanes, ja siguin públiques o privades, estan al top 50 dels millors del món en la seva disciplina. Així ho ha publicat aquest dimecres el rànquing Quacquarelli Symonds (QS), que analitza cada any les millors universitats en termes generals però també per especialitats, com és el cas, fixant-se sobretot en la investigació que es du a terme a les universitats (el rànquing QS analitza la reputació entre els acadèmics, la fama dels professors i la qualitat dels investigadors en funció de les cites dels seus articles, entre altres factors).

Segons aquests criteris, sis universitats catalanes són referents mundials en algunes especialitats. Així, la UB és la universitat espanyola amb més graus dins d'aquest rànquing, ja que és una de les 50 millors universitats del món en 4 disciplines, que són Anatomia i Fisiologia (posició 21), Arqueologia (33), Filosofia (46) i Educació (49). La Universitat Complutense de Madrid, la segona més ben posicionada per matèries, en té 3 dins del rànquing (Odontologia, Ciències Veterinàries i Filologia clàssica).

De les universitats catalanes, els graus d'Arquitectura (22) i Enginyeria (34) de la UPC també són dels 50 millors del món de la seva especialitat, com també el grau en Ciències Veterinàries que s'imparteix a la UAB, que apareix en el lloc 31. En matèria econòmica, destaca la carrera d'Empresarials d'ESADE, en el lloc 27, i la d'Economia que es fa a la UPF, en el lloc 38. L'Escola Universitària d'Hosteleria de Sant Pol també apareix al rànquing perquè el grau en direcció hotelera que imparteix és el 48è millor del món del seu camp.

Els resultats, que evidencien el lideratge de les universitats britàniques i americanes i en què comencen a despuntar els centres asiàtics, suposen una notable millora per a les universitats catalanes. De fet, s'han duplicat resultats en dos anys, perquè el 2015 només 5 graus catalans aconseguien fer-se un lloc en el top 50 per especialitats. Aquell any, l'índex QS va situar en primer pla els graus d'arquitectura i enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya, veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, economia de la Universitat Pompeu Fabra, administració d'empreses de la Universitat Ramon Llull i filosofia de la Universitat de Barcelona.