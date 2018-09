Quatre comandaments entre la vintena de policies investigats per les càrregues de l'1-O a Barcelona

La investigació sobre les càrregues policials a la ciutat de Barcelona durant el referèndum de l'1 d'octubre de l'any passat cada cop apunta més alt. El jutge Francisco Miralles ja investiga 22 policies nacionals pels operatius als diferents centres de votació de la capital catalana on es van personar els agents antidisturbis espanyols. Entre ells hi ha quatre comandaments, dos dels quals són inspector i un subinspector que van dirigir l'actuació a l'Escola Ramon Llull de Barcelona, on un jove, Roger Español, va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma.

Aquest dimecres va transcendir que el magistrat l' investiga també a ell per haver llançat objectes contra la policia suposadament abans de resultar ferit. L'advocada d'Español, Anaïs Franquesa, del Centre de Defensa de Drets Humans Irídia, considera "desproporcionada" aquesta decisió i recorda que qualsevol actuació que fes el seu client es va produir "en un moment i un punt diferent" de quan va caure lesionat. També demana "no desviar l'atenció del més important, la mutilació d'un ciutadà per part d'un policia i la falta de col·laboració del cos per identificar-lo".

Els comandaments són els que inicien la càrrega

Els dos comandaments investigats per les càrregues a l'Escola Ramon Llull formaven part de la unitat CAMEL 50 dels antidisturbis de la policia espanyola que, a banda d'actuar en aquest centre de l'Eixample, també ho van fer al CEIP Diputació de Barcelona. L'últim escrit del magistrat assegura que l'inspector i el subinspector són els dos responsables que van iniciar la càrrega policial a l'escola on Español va perdre un ull, tot i que "fins aquell moment no havia existit cap acció violenta per part dels manifestants".

Segons el jutge, els policies que van requisar urnes i paperetes al centre van sortir-ne "sense cap incident més enllà de les protestes i crits de les persones que s'hi concentraven". Un cop a l'exterior, les furgonetes i els agents tampoc es van trobar amb cap altre situació, diu el magistrat, que la de "persones assegudes al terra" que impedien la circulació dels vehicles policials.

Tot i així, la interlocutòria assegura que l'inspector responsable de la unitat CAMEL 50 a peu de carrer va "desencallar la situació" utilitzant la porra "de manera agressiva" contra les persones "que hi havia assegudes", "començant així una càrrega policial en la qual es van utilitzar les defenses i es van llançar salves". La maniobra, segons el jutge, va provocar "una estampida" dels votants concentrats al carrer. El magistrat assegura que el subinspector de la unitat i un altre oficial van colpejar-los amb la porra.

Disset trets

És en aquest moment quan, segons el jutge, es produeix el tret de bala de goma que acaba ferint a l'ull Español. El jutge explica que un cop "obert el pas" després de la càrrega, els agents marxen "caminant d'esquena" per deixar enrere els votants que van seguint-los entre crits i protestes. En aquesta escena, el magistrat quantifica fins a disset detonacions, una de les quals va ferir un ciutadà a la cama i l'altra va impactar "de manera directa" a la cara d'Español.

Segons el relat del magistrat, en aquell moment ni Español ni la resta de ciutadans estan cometent cap acció violenta. De fet, l'instructor assenyala que l'home ferit a l'ull hauria llançat objectes contra la policia en altres moments "abans de patir les greus lesions".

El titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona admet que en les imatges aportades pels denunciants no es pot identificar quin policia en concret va efectuar el tret que va lesionar Español. Per això ha acordat citar a declarar com a investigats els vuit escopeters que eren en la zona. La interlocutòria apunta que "la distància entre els agents i els manifestants es va mantenir pràcticament constant, a uns deu o quinze metres", un espai que el centre Irídia considera que contradiu el mínim establert en els protocols policials a l'hora de disparar una bala de goma.

A més d'aquests vuit escopeters i dels comandaments de la unitat, el jutge investiga dos agents més de la unitat CAMEL 50 i CAMEL 10 per altres actuacions "desproporcionades". Un d'ells, per exemple, hauria "donat una puntada de peu" a una persona a l'interior de l'escola, sense que hi hagués cap situació de violència.