Dos anys de presó per haver abusat de dues menors a Solsona

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 2 anys i 4 mesos de presó un veí de Solsona (Solsonès) per haver abusat sexualment de dues nenes de 13 anys amigues de la seva filla, una de les quals té una discapacitat del 35%.

Segons la sentència, a la qual ha tingut accés Efe, queda demostrat que l'acusat va establir una relació de confiança amb les menors durant l'estiu del 2015, que es va afermar amb missatges de mòbil i, fins i tot, per les xarxes socials.

Concretament, el jutge ha imposat 2 anys de presó pels tocaments a la menor amb discapacitat, així com la prohibició de comunicar-s'hi o acostar-s'hi a menys de 100 metres durant 3 anys. També li haurà de pagar una indemnització de 1.500 euros per danys morals.

Pel que fa a l'altra menor, el jutge ha considerat oportú aplicar una pena de 4 mesos més de presó perquè l'home hi va interactuar de manera sexual per internet. També té prohibit acostar-s'hi durant 1 any i 4 mesos.

Tal com es va explicar en el judici, els fets van ocórrer l'estiu del 2015 a la mateixa casa de l'acusat, on residia amb la seva dona i la seva filla.