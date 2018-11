Dues negatives a substituir Oriol Puig al capdavant del Meteocat

El departament de Territori i Sostenibilitat no troba, de moment, substitut per al director del Servei Català de Meteorologia, Oriol Puig. Durant l’últim mes i mig han rebut dues negatives, com a mínim, per suplir l’home que dirigeix aquest ens des del 2011, quan CiU va tornar al govern de la Generalitat. El primer no va arribar ja fa un mes i mig, en aquest cas del catedràtic de física de la Universitat Autònoma Josep Enric Llebot, que ja va ser secretari de Medi Ambient amb el govern convergent d’Artur Mas. La segona negativa, més recent, ha sigut la del catedràtic de geografia física de la Universitat de Barcelona Javier Martín Vide. Es tracta de dues figures acadèmiques contrastades que no han volgut reemplaçar Puig.

Unes negatives que arriben després que l’ARA destapés el 5 de setembre una sèrie d’irregularitats que hauria comès la direcció del Meteocat aquests últims anys: processos d’adjudicació únicament amb la signatura de Puig i sense validació dels tècnics -contravenint el procediment intern- i informes tècnics que van fer empreses externes a les quals es va acabar adjudicant el mateix projecte posteriorment.

Resposta del departament

L’endemà de la publicació de la informació en aquest diari del 5 de setembre, el departament de Territori i Sostenibilitat, que dirigeix Damià Calvet, no va voler entrar en el detall de les informacions i es va limitar a assegurar que l’informe de control financer dels estats financers i de l’activitat econòmico-financera que es va fer d’aquest organisme l’any 2016 concloïa que els procediments de contractació “respecten en termes generals la normativa de contractació”, si bé “fan algunes recomanacions per millorar-los”. Aquesta setmana, en resposta a l’ARA, el departament s’ha mantingut en la mateixa línia i ha evitat fer qualsevol tipus de valoració sobre la situació del Meteocat. Fonts de Territori han evitat referir-se a la substitució de Puig, una figura de pes dins del partit, perquè el seu germà ha sigut conseller tant del govern de Jordi Pujol com del d’Artur Mas. En aquest sentit, l’Autoritat Catalana de la Competència (Acco) va obrir un expedient sancionador a dues empreses licitadores del Meteocat, MCV i ADASA, i a tres directius, entre ells el mateix Puig, per possibles pràctiques anticompetitives, un cas que es va detectar a partir de l’adjudicació d’un contracte d’adquisició d’equips de la Xarxa de Radars per valor de 69.250 euros. Adasa, del grup Comsa, va presentar una oferta amb una rebaixa de 171 euros, mentre que MCV no va rebaixar cap euro. Les dues companyies es presentaven per separat a aquest concurs públic després de tres anys de fer-ho conjuntament en algunes licitacions, en forma d’UTE (unió temporal d’empreses).

Ambient intern

Arran de les informacions aparegudes a l’ARA, Puig va reunir el personal del Meteocat en petits grups en “to amenaçador”, segons denuncien diferents treballadors consultats per aquest diari. “Tothom té por”, afegeixen incòmodes per l’actitud del director, que va anunciar que portaria els Mossos d’Esquadra al Meteocat per destapar “les filtracions” que, segons ell, hi va haver. Una actitud amenaçadora que s’ha rebaixat els últims dies, malgrat que els treballadors lamenten que aquest tipus de conductes han sigut la tònica habitual dels últims anys. De fet, tots coincideixen que des del primer dia hi ha un clima enrarit i d’amenaces: el 2011, quan Puig va tornar a dirigir el servei després del tripartit, va reunir tota la plantilla al pis superior de les oficines del carrer Berlín i, segons els testimonis, va dir: “Pensàveu que no tornaria. Hi ha gent que parla molt i jo ho sé tot. Com vaig vestit avui? És la roba que portava quan em van fer fora, i avui he tornat”. Un discurs que Puig va acabar anunciant que cremaria aquella roba que havia guardat pacientment durant 8 anys.