Dura agressió a una dona per robar-li la bossa al metro

Nit de divendres a l'estació del metro de Navas (L1) de Barcelona. Passen pocs minuts de les onze i un home amb caputxa sorprèn per l'esquena una passatgera que està a punt de validar el bitllet per robar-li el bolso. Ella es resisteix a deixar anar la bossa i el lladre l'arrossega per terra amb molta violència i li arriba a donar puntades de peu. En algun moment, fins i tot, sembla que treu algun objecte per aconseguir trencar la corretja de la bossa i fugir amb el botí.

Condemnem l'agressió i intent de robatori a una usuària de #metrobcn divendres passat a l'estació de Navas. Estem col·laborant amb Mossos d'Esquadra @mossos en la investigació. — TMB (@TMB_Barcelona) February 4, 2020

Les imatges, que es van enregistrar aquest divendres, ja corren per les xarxes socials i, com ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), els Mossos d'Esquadra estan investigant el robatori violent. L'empresa assegura que està col·laborant amb la policia per aclarir les circumstàncies dels fets. Fonts de Mossos han confirmat que la víctima ha presentat denúncia i que estan investigant el cas.