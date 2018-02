ERC i el PDECat tornen a intentar que el Congrés investigui el lligam entre l'imam de Ripoll i el CNI

ERC i el PDECat han registrat aquest dilluns la petició de creació d'una comissió d'investigació al Congrés de Diputats per esbrinar els lligams entre l'imam de Ripoll que va ser el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost passat, Abdelbaki es Satty, i el CNI. Els dos partits ja havien sol·licitat la compareixença del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, però va ser bloquejada per la mesa del Congrés, on el PP i Ciutadans tenen la majoria. Aleshores Ciutadans va respondre amb una proposta deliberativa de creació de comissió d'investigació, que van rebutjar tots els partits, inclosos els proposants, que van titllar en aquell moment d'"oportunista" el moviment de Ciutadans perquè no se centrava en el lligam amb el CNI, sinó que pretenia fer una investigació més genèrica dels atemptats.

El Congrés tractarà abans de l'eventual comissió d'investigació la relació d'Es Satty amb el CNI, però ho farà a porta tancada, amb la compareixença del director del servei d'intel·ligència, Félix Sanz Roldán, a petició pròpia a la comissió de secrets oficials, el 6 de març. A aquesta compareixença hi assistiran els portaveus d'ERC i el PDECat, Joan Tardà i Carles Campuzano, que participen de la comissió de secrets oficials, tot i que no en poden explicar el contingut.

La comissió que plantegen els indepentistes és específica sobre la relació de l'imam, que va morir en l'explosió del dispositiu que preparaven a una casa a Alcanar, amb el CNI, després que al novembre el mateix servei d'intel·ligència confirmés "contactes" amb Es Satty, que els havia fet de confident. El servei d'intel·ligència ha defensat fins ara que els contactes es van fer "seguint els protocols", quan aquest complia el 2014 una condemna a la presó de Castelló per tràfic de drogues, però ha afirmat que Es Satty en cap cas va ser un confident.

Tant ERC com el PDECat veuen necessari que el Congrés aclareixi la situació, i posi llum en la cadena de comunicació i coordinació entre les forces policials sobre l'imam, per saber quines mesures de control existien sobre ell i com es van gestionar.

El coordinador de diputats i senadors del PDECat, Jordi Xuclà, ha afirmat que "en una democràcia madura i d'alta exigència seria inimaginable que el Parlament no hagués rebut ni una dada d'un sagnant atemptat terrorista ocorregut fa més de sis mesos". I ha afegit: "Va ser el mateix govern [espanyol] el que va reconèixer al novembre vincles en el passat entre el cervell de l'atemptat i el CNI. Esperem posar llum amb aquesta comissió. I no veiem cap raó per la qual cap partit pugui oposar-s'hi".

Per la seva banda, el portaveu adjunt d'ERC al Congrés de Diputats, Gabriel Rufián, ha considerat "innegociable" que s'aclareixin públicament totes les ombres que envolten el cas de l'imam de Ripoll. "La seva història i la seva reconeguda complicitat amb els serveis secrets de l'Estat és una indecència que no pot acceptar cap sistema democràtic", ha conclòs el diputat republicà.