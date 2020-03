Educació ajorna les oposicions de professors previstes per al juny

El departament d'Educació ha decidit ajornar les oposicions als cossos docents que s'havien de fer aquest juny a causa de l'emergència sanitària pel coronavirus. Segons ha confirmat la conselleria a l'ARA, la Generalitat endarrereix el procés, tot i que es preveu que les proves es facin abans que acabi l'any. Fa tot just una setmana, la conselleria va dir que mantenia les oposicions en el calendari previst i recordava que "només" s'havien suspès els tràmits administratius relacionats amb les proves.

Una setmana després, després d'haver escoltat les peticions dels sindicats, la conselleria rectifica i ha decidit ajornar les proves, que d'entrada coincidirien amb el període lectiu del primer trimestre del curs que ve, el 2020-2021. En total, el departament havia convocat 5.000 places, bàsicament d'ESO, per seguir reduint les alarmants xifres d'interins –prop d'un terç dels docents que treballen a Catalunya no són fixos.

Davant l'anunci, el sindicat Intersindical-CSC ha aplaudit la decisió del departament perquè ho considera una "manera de vetllar pel benestar personal i emocional dels aspirants que s'hi volen presentar" i també diu que l'ajornament és "l'única via per garantir la igualtat d'oportunitats entre tots els aspirants". "Sabem del cert que molts no seran capaços de preparar les proves en les dates actuals i que perdran l'oportunitat de participar en el procés", han explicat.

⚠️OPOSICIONS. El Departament accepta la modificació del calendari de la convocatòria per ajornar-la en principi dins el 2020, després de l'estiu. Presentarà una proposta els propers dies atenent la demanda que havíem fet des de la Intersindical-CSC. https://t.co/9RJDZ6RaCL — Educació Intersindical-CSC (@I_CSC_Educacio) March 30, 2020

En canvi, el sindicat de mestres USTEC-STES demana ajornar les oposicions fins al juny del 2021, perquè considera "ofensiu i del tot inacceptable" programar-les en calendari lectiu, ja que molts dels aspirants són interins i professors en actiu que prou feina tenen amb donar classes com per, alhora, estudiar i preparar-se les proves. Mentre no arriba el juny del 2021 per fer les noves oposicions i amb l'objectiu de salvar les places ofertades per les oposicions d'aquest any, USTEC proposa que la Generalitat faci un concurs de mèrits i que es triïn els docents en funció de l'experiència que han acumulat sense tenir una plaça fixa. "És perfectament possible mantenir tots els llocs convocats enguany", han dit. El sindicat demana que el moment actual "s'aprofiti com una oportunitat de consolidació del lloc de treball".