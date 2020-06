Educació limita a deu els alumnes per aula a les llars d’infants

Deu alumnes serà el màxim que podrà aplegar una aula en una llar d’infants a partir de la fase 3 a Catalunya. Ho va determinar ahir el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), entre altres noves mesures, com una recomanació “alta” de complir el calendari de vacunes o planificar les activitats en grup tenint en compte la necessitat de mantenir les distàncies de seguretat per evitar contagis de coronavirus.

També es permet que les llars d’infants ofereixin serveis de menjador si creuen que poden complir amb les mesures, que són “garantir una separació mínima d’1 metre entre els infants a l’hora del menjador, fer servir taules grans i deixar una cadira de separació entre infants de manera que cap nen no tingui cap altre infant al davant ni als costats”. “Per raons d’espai, pot ser convenient fer els àpats per torns”, segons el comunicat.

Reobertura amb polèmica

Avui, però, reobren les escoles localitzades als territoris que passen a fase 2, Barcelona i Lleida, i ja estaran en funcionament els més de 5.000 centres educatius de Catalunya, amb les mesures de seguretat i distància i els aforaments limitats. No tornen, però, les classes, sinó les tutories, les classes de selectivitat i altres activitats amb alumnes limitats.

La reobertura es produeix només quatre dies després que el sindicat de treballadors de l’educació de Catalunya (USTEC) impugnés l’obertura dels centres en fase 2 perquè considera que no es donen les mesures de seguretat necessàries per evitar focus de contagi i, a més, demana mesures cautelars com que puguin tancar centres que ja han obert.

El president del sindicat, Ramon Font, va lamentar ahir les dures crítiques rebudes i va lamentar que els professors hagin d’afrontar el retorn a les classes “sense les mesures de seguretat adequades”. Va demanar que, “com a mínim”, se’ls facilitin mascaretes FFP2 i pantalla de protecció, ja que, posant un exemple gràfic, “per canviar un bolquer les mascaretes quirúrgiques no serveixen per a res”. “També hem demanat tenir proves PCR, però sembla que això és per a la Lliga de futbol”, va criticar, abans de recordar la dificultat per fer complir les mesures i les distàncies.