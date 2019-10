Educació pagarà la meitat de la matrícula a les noies que vulguin estudiar FP industrial

El departament d'Educació bonificarà a partir d'aquest curs el 50% de la matrícula a les noies que estudiïn algun cicle superior de FP industrial. És una acció ''positiva'' per fomentar la presència de noies en els estudis d'electricitat i electrònica, energia, mecànica i instal·lació i manteniment, unes famílies industrials en què ara la matrícula femenina és del 3,8%. L'objectiu final del departament és duplicar aquesta xifra i arribar al 7%. En declaracions a l'ACN, la subdirectora general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial, Pilar Nus, ha explicat que són estudis amb places vacants i que, en canvi, en surten graduats amb un perfili molt demanat a les empreses.

Nus també ha destacat que és un sector amb sous més alts que en altres cicles formatius i amb més conciliació. I, sobretot, que les noies ''tenen capacitat per poder-ho fer''. Amb aquesta mesura, les noies pagaran només la meitat dels 360 euros que costa actualment la matrícula.

És la primera vegada que el departament fa una acció positiva d'aquestes característiques, i afectarà de moment catorze cicles de grau superior de quatre famílies de FP industrial. Nus creu que tothom diu que ''tenim igualtat efectiva'' i que, en canvi, ''no és veritat". Per això, defensa que si el que es fa no dona ''resposta'' cal tirar endavant una estratègia amb accions positives per fomentar, almenys durant un temps, ''un sexe vers l'altre''.

Paral·lelament, Educació també està treballant la possibilitat per impulsar mesures similars en cicles d'imatge personal o de serveis a les persones en què la situació és la contrària: la presència de dones és generalitzada i només el 7% són homes.