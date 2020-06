Educació envia un requeriment a l'Ajuntament de Bàscara perquè obri l'escola

Enfrontament entre el departament d'Educació i l'Ajuntament de Bàscara després que l'alcalde, Narcís Siurana, hagi tancat amb un cadenat l'Escola Joan Reglà i la llar municipal La Baldufa. El delegat d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, ha explicat que enviaran un requeriment a l'alcalde perquè obri l'escola i ha avisat que aniran fins al final si no segueix les instruccions: "Si continua negant-s'hi obrirem el tràmit oportú des del punt de vista jurídic. No podem acceptar que l'alcalde negui el dret d'educació als ciutadans". Siurana assegura que no té por de les conseqüències i insta el departament a fer-se responsable de la neteja i desinfecció del centre: "Si prioritzem la salut i no podem complir els requisits que ens manen, no podem obrir. I si la conselleria ho veu tan clar, que es facin ells responsables del que pugui passar".

L'edifici de l'Escola Joan Reglà és de titularitat municipal i el manteniment és competència de l'Ajuntament, però el servei que ofereix depèn de la Generalitat. Un dels requisits que ha establert la conselleria a les escoles per tornar a obrir és que s'ha d'intensificar la neteja i la desinfecció dels espais del centre. "És un edifici que té cent anys amb goteres i forats, i el terra i les parets tenen molta brutícia acumulada que és impossible de treure. I hi ha moltes zones en mal estat i no es poden netejar amb profunditat", defensa l'alcalde, que també justifica la seva decisió per una qüestió econòmica.

"Tenim l'Ajuntament intervingut per Hisenda per culpa de l'anterior equip de govern. Anem amb l'aigua al coll, no ens podem gastar ni un euro i ¿qui pagarà el cost d'augmentar la neteja?", es pregunta. A més, també assegura que seria impossible mantenir la distància física de seguretat entre els alumnes: "És una escola amb sales molt petites i no tenim locals buits disponibles per fer-hi classes. Els dos únics serien la sala de plens i el pavelló, on cada dia hi ha activitats. ¿Què hem de fer, parar tota l'activitat esportiva i cultural del poble que tant ens ha costat tenir?"

Posicions contraposades

Davant les advertències de la conselleria d'Educació per les conseqüències que pot comportar la negativa de l'equip de govern d'obrir el centre escolar, Siurana deixa clar que no s'arronsarà: "Si tinguéssim por no hauríem pres aquesta decisió. Si creus que una llei és injusta, la teva obligació és desobeir-la. I si no podem garantir la seguretat, nosaltres no obrirem", insisteix abans d'apostar per centrar tots els esforços en estudiar com podran reprendre les classes al setembre.

El delegat d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, critica la posició de l'Ajuntament de Bàscara i li retreu dos fets "molt greus": "Està negant el dret de l'educació als ciutadans i, a més, està afectant el normal desenvolupament de la preinscripció del curs vinent. Perquè aquesta setmana s'han de presentar les reclamacions i es pot fer presencialment, però si està tancat el centre els veïns de Bàscara no tenen aquesta opció".

De fet al poble, d'un miler d'habitants, la decisió de l'equip de govern ha generat reaccions de tota mena. "N'hi ha que creuen que està bé perquè, si no és segur, és millor no obrir", comenta la veïna Maria Eugènia Carbó, que afegeix: "Però d'altres també ho critiquen perquè si els pares han de treballar, com ho han de fer?" Aquest és precisament el cas d'Ariadna Salas, que té dos fills de quatre mesos i dos anys i mig. "El meu marit i jo treballem, i estic molt angoixada perquè no sé com ens ho farem. No entenem que no obrin i que no ens donin alternativa". També diu que estan parlant amb altres pares per contractar una cangur entre tots que es faci càrrec dels infants.

Aliat al Vallès

Malgrat que unes quantes escoles van avisar el departament que no podien complir els requisits i les mesures per evitar el contagi de coronavirus, l'única que està en fase 2 i que no ha obert és la de Bàscara. Ara bé, la setmana vinent s'hi podria sumar un altre centre. És el Camins de Franqueses del Vallès, que també ha avisat que no acollirà alumnes la setmana vinent si es confirma que passen a la fase 2.

"Primer, perquè creiem que hi ha una precipitació per obrir ara de pressa per només deu dies, no estem preparats. A més, l'escola es manté per via telemàtica i no s'obre ni per a tots ni per a tothom: només per a uns quants alumnes. Per tant, l'escola no és per a tothom, sinó per cobrir necessitats laborals", exposa la membre del claustre de l'escola i mestra Cristina Jiménez, que també esmenta arguments ètics i pedagògics per defensar la negativa.

"No podem acceptar una escola on els infants s'han de quedar en un quadradet de 4 metres quadrats, amb el seu material, i no en poden sortir. I complir aquestes mesures creiem que és contraproduent per a la tasca educativa: és antinatural, no és ètic i contradiu els valors educatius i pedagògics". "El que obrim no són les escoles, sinó els edificis", lamenta la mestra, que també admet que han rebut pressions per donar servei a partir de dilluns vinent.