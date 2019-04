Endesa, culpable pels focs de fa 25 anys al Berguedà

Han passat gairebé 25 anys des que un incendi, el juliol del 1994, va arrasar prop de 20.000 hectàrees del Berguedà. I ha calgut aquest quart de segle perquè el cas quedi resolt judicialment. El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs d’Endesa i ha condemnat l’empresa a indemnitzar els propietaris afectats pel foc. La sala civil del Suprem dona per bona la sentència de l’Audiència de Barcelona, que atribueix la responsabilitat de l’origen de l’incendi a Endesa pel mal funcionament d’una línia elèctrica a Gargallà. Els cables es van sobreescalfar i es van produir guspires, que van derivar en trossos de plàstic amb foc.

Però, tot i que un jutjat de primera instància de Barcelona va sentenciar el 2012 que la companyia havia d’indemnitzar els afectats, Endesa va recórrer la condemna primer a l’Audiència i després al Suprem. El cas anava amb retard perquè abans s’havia obert la via penal -que no va prosperar- pel mateix incendi, que des del 2007 va saltar a la via civil. Encara que el Suprem no s’ha pronunciat fins ara, l’advocat d’alguns demandants, Climent Fernández, explica que unes tres quartes parts dels propietaris ja havien rebut la indemnització, perquè van demanar el compliment provisional de la sentència de primera instància.

El jutjat va condemnar Endesa a pagar una indemnització de 37,5 milions d’euros i l’Audiència de Barcelona va fixar que s’havia d’actualitzar l’import amb l’IPC (amb la diferència des del 1994 fins a la sentència del 2012). Els interessos fan augmentar, per tant, la indemnització, de manera que es calcula que l’empresa pot arribar a pagar uns 70 milions d’euros al centenar d’afectats. El retard del procés judicial ha provocat que alguns propietaris que van demandar la companyia hagin mort mentre el cas no es resolia, encara que els seus successors s’han mantingut en la causa. Endesa va declinar fer valoracions fins a analitzar la sentència, que és ferma i no es pot recórrer.

Propietaris sense compensació

Tot i això, no tots els afectats per l’incendi del Berguedà del 1994 rebran una indemnització. El jutjat de primera instància va reconèixer els propietaris dels terrenys que havien cremat pel foc que va començar a Gargallà, al municipi de Montmajor. En canvi, va deixar sense compensació els afectats per l’incendi que hi va haver a Barbats-Casserres. El jutjat va considerar que havien sigut dos focs separats -tot i passar al mateix moment i en una zona contigua-. Fernández valora que si el judici s’hagués fet ara s’hauria acreditat que l’incendi de Barbats-Casserres va ser un focus derivat de Gargallà.

El motiu de la discrepància es va generar per un informe del servei de prevenció d’incendis de la Generalitat, que va aportar un plànol en què delimitava el territori afectat per un foc i per l’altre, que quedaven dividits. Segons l’advocat dels demandants, la tecnologia actual, que permet reconstruir un incendi, hauria evidenciat que estaven vinculats. De fet, la vintena dels propietaris on va cremar l’incendi de Barbats-Casserres van recórrer la decisió a l’Audiència de Barcelona, que va desestimar la seva petició. Segons el Suprem, tres afectats més amb terrenys cremats pels dos focus només rebran la indemnització pel foc de Gargallà.

El centenar de propietaris que van reclamar Endesa havien arribat a demanar, entre tots, una indemnització d’uns 115 milions d’euros. L’incendi del juliol del 1994 al Berguedà va cremar durant un parell de setmanes i la majoria de la superfície afectada va ser forestal. Dues persones van morir en el foc, que va arribar a 14 municipis.