Ensenyament elimina les recuperacions de setembre a l’ESO

El departament d’Ensenyament suprimirà aquest curs la convocatòria d’avaluació extraordinària de setembre a l’ESO i la traslladarà a l’última setmana de juny. La conselleria que dirigeix Josep Bargalló estudia també avançar aquestes proves -l’última oportunitat perquè els alumnes recuperin les matèries suspeses durant el curs- al batxillerat, encara que en aquesta etapa seria ja de cara als propers cursos, segons ha confirmat el departament a l’ARA.

La decisió la va comunicar fa uns dies el secretari de Polítiques Educatives del departament, Carles Martínez, a la reunió de la Junta Central de Directors d’Ensenyament, segons recull el web Unportal. Tot i això, perquè entri oficialment en vigor cal que la conselleria modifiqui les instruccions d’inici de curs. Fins ara els documents amb què treballaven els directors dels centres educatius deien que les proves de recuperació a l’ESO seran del 3 al 5 de setembre del 2019. Però, segons avança a l’ARA el director general d’ESO i batxillerat del departament, Josep Vallcorba, els alumnes que hagin suspès podran presentar-se a les recuperacions la setmana del 20 al 26 de juny.

Vallcorba argumenta que les recuperacions s’avancen per dos motius. El primer, diu, per “coherència” amb el currículum i el nou mètode d’avaluació. “La nova concepció del currículum fa treballar de manera més competencial, sense memoritzar continguts”, argumenta, i això passa per una “visió continuada i global”. La idea de fons és que no té sentit que un alumne que durant el curs s’ha avaluat per competències (aquest curs s’han eliminat les notes del 0 al 10) i suspèn una assignatura, la pugui superar fent un examen tres mesos després. Hi ha instituts que, més enllà de l’examen, valoraven també la feina feta durant l’estiu. És aquí on apareix el segon motiu del departament, que vol garantir “més equitat”. Segons explica Vallcorba, s’ha comprovat que els alumnes amb menys recursos -per tant, sense possibilitats de fer classes de reforç durant les vacances- treien més males notes al setembre que al juny.

Arguments a favor i en contra

La decisió ha agafat a contrapeu algunes direccions, que critiquen que s’hagi anunciat a mig curs. Però, malgrat això, diversos directors consultats per l’ARA celebren el canvi, sobretot per les facilitats de planificació que suposa. “La primera setmana de setembre la dedicàvem fins ara a tancar el curs anterior fent les recuperacions i teníem pocs dies per preparar el nou curs”, explica Josep Lluís Serrano, director de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat. Ara bé, Serrano també alerta que pot ser un “contrasentit” mantenir el concepte d’avaluació extraordinària, tenint en compte que el nou mètode per puntuar potencia l’avaluació continuada. “Si algú ha suspès el 15 de juny, és estrany que aprovi el dia 20”, afirma.

Avançar les recuperacions al juny revoca una de les mesures estrella de l’exconsellera Irene Rigau, que el 2011 va traslladar els exàmens després de l’estiu per augmentar el percentatge de titulats a l’ESO i reduir l’abandonament escolar. Aleshores feia més de 15 anys que es feien al juny: la Logse (la llei d’educació que va aprovar el govern de Felipe González l’any 1990) va instaurar l’avaluació contínua com a metodologia pedagògica, tot i que la decisió sobre el calendari d’exàmens va quedar en mans de les autonomies. Catalunya va optar per fer la recuperació al juny, una decisió que es va mantenir fins al curs 2010-2011 i que ara es recuperarà.

