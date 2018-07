Escola Decroly inicia una campanya de microfinançament per pagar les obres del nou edifici

El patronat que regeix l'escola Decroly de Barcelona ha iniciat una campanya de microfinançament per sufragar part de les obres d'adequació del nou edifici al qual cal traslladar el centre, ja que s'acaba el contracte de lloguer de l'immoble que ocupen ara.

La presidenta del patronat que regeix la Fundació Privada Escola Decroly, Clarissa Sánchez-Cuenca, ha explicat que "fa un any els antics propietaris de l'edifici el van vendre a un grup inversor", el qual els van donar un termini de tres anys per traslladar-se. Els responsables de l'escola han trobat l'edifici on abans estava ubicat l'Institut Britànic de Barcelona, "que ara està buit", i on podrien ubicar tant infantil com primària, que actualment ocupen dos edificis contigus.

Inicialment, el departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Barcelona van considerar que les instal·lacions de l'Institut Britànic "complien les condicions per ubicar una escola". Però "l'edifici ha d'adaptar-se a la normativa d'accessibilitat i seguretat", per la qual cosa han de fer obres majors, ha explicat Sánchez-Cuenca.

Per sufragar el cost de les obres, el patronat compta amb recursos propis i altres fonts de finançament, per la qual cosa la campanya de microfinançament s'ha obert "per cobrir el 4% del pressupost, com a empenta final". En total, necessiten uns 40.000 euros com a mínim.

Fa una setmana que va començar la campanya, que espera comptar "sobretot amb aportacions d'exalumnes, famílies i persones vinculades a l'escola" i que en pocs dies "ha reunit el 15% de l'import final que necessiten".

L'Escola Decroly de Barcelona està situada al barri de Sant Gervasi i s'ubica en dues torres, una per als alumnes de llar d'infants i l'altre per als alumnes de primària. L'Escola Decroly de Barcelona va ser fundada el 1958 pel pedagog i prevere Josep Maria Bosch i un grup de pares, i segueix el mètode fundat pel metge belga especialitzat en neurologia Ovide Decroly, practicat amb èxit a Bèlgica.

Decroly, que va ser el primer psicopedagog, va fundar el 1907 l'escola Ermitage, que trencava amb els postulats de l'educació tradicional i que es va convertir en un dels iniciadors del corrent pedagògic Escola Nova. Actualment, la titularitat de l'escola és una fundació constituïda el juny de l'any 2000, i està regida per un patronat que gestiona els interessos administratius de l'escola i vetlla pels principis fundacionals.