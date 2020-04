Espanya supera els 10.000 morts i l'atur (sense comptar els ERTO) és com el del desembre del 2008: les claus del vespre amb Antoni Bassas (02-04-2020)

Bona tarda des de l'ARA, a continuació un breu resum de les notícies d'aquest dijous, 2 d'abril del 2020, començant pel temps.

Queden alguns ruixats aïllats al Prepirineu i al Camp de Tarragona, però les clarianes ja guanyen terreny i marcaran el cap de setmana. Aquesta nit serà més freda però els pròxims migdies la temperatura ja superarà els 15 graus.

1. Les xifres: Espanya ha superat avui els 10.000 morts per coronavirus després de sumar-ne 950 les últimes 24 hores. Espanya representa el 20% de les morts mundials. La nota positiva de la jornada és que avui s'han curat 4.000 persones.

Cada dia els ingressos greus són menys, Fernando Simón ha destacat que el focus ja no està en el pic perquè "ja hi som", i que en algunes comunitats ja està descendint el nombre de casos. "L'objectiu és en les UCI; aconseguir que a principis de la setmana vinent no s'arribi a una saturació que impedeixi atendre correctament tots els pacients".

2. El coronavirus dispara l'atur a Catalunya: 22.000 desocupats més en el pitjor març de la història.

Atenció, que la xifra no inclou el més de mig milió d'afectats per ERTOs a causa del coronavirus. El ministeri ha exclòs aquesta xifra amb l'argument que només tenen la feina suspesa temporalment.

Només a Catalunya, amb data d'abans d'ahir, 31 de març, hi havia més de 547.837 treballadors afectats per un expedient temporal, la majoria dels quals a temps complet –és a dir, no treballen cap hora a la setmana–, cosa que hauria situat el total de persones sense feina –de manera temporal o permanent– a Catalunya en més de 900.000, la xifra més elevada de la història en termes absoluts.

La Pimec ha insistit aquest dijous en reclamar al govern espanyol l'ajornament del pagament d'impostos i cotitzacions socials per donar liquiditat a les empreses i que puguin mantenir els llocs de treball.

3. I en aquest sentit, atenció, perquè es comença a veure que això acabarà amb política d'unitat nacional espanyola, encara que no necessàriament en un govern d'unitat. Diem això perquè el ministre Ábalos ha admès que el govern espanyol "veuria bé" que s'arribés a una concertació similar als Pactes de la Moncloa para rellançar l'economia espanyola un cop se superi la crisi del coronavirus. Per als més joves: els Pactes de la Moncloa els van firmar el 1977, l'any de les primeres eleccions democràtiques, des l'AP de Fraga fins als comunistes, per afrontar una situació econòmica desbocada per l'altíssima inflació de l'època.

4. Abans d'ahir el Tribunal Suprem va amenaçar els funcionaris de les juntes de tractament de les presons que firmessin els permisos perquè els presos polítics poguessin passar a casa el confinament. I què creuen que ha passat?

Les juntes de tractament de les presons de Mas d'Enric, Puig de les Basses i Lledoners han descartat finalment que els presos polítics puguin passar la quarantena a casa.

El Tribunal Suprem va advertir que els membres de les juntes de les presons catalanes ho haurien de justificar molt bé perquè, en cas contrari, podria implicar un delicte de prevaricació.

Al saber-se la notícia, el president Torra ha enviat aquest tuit de resposta a un de Cuixart:

President i amic @jcuixart, no sé com dir-t'ho, de debò. No sé perquè tant crueltat, no sé perquè tanta injustícia, amenaces. Jordi, estimat amic, amb els altres companys, no entenc com es pot haver endurit tant el cor dels homes. Al teu costat, al vostre costat, fraternalment. https://t.co/0jM4oRtGhF — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 2, 2020

5. La pressió policial a Barcelona per l'estat d'alarma ha portat molts toxicòmans a instal·lar-se als carrers del barri de la Mina per procurar-se la droga, de manera que l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha demanat a la Generalitat un espai per poder confinar-los. A la Mina la presència policial és menor que en altres punts i el tràfic no ha parat.

6. El ministre d'Universitats, Manuel Castells, ha transmès aquest dijous a les comunitats autònomes que no considera oportú reprendre les classes presencials aquest curs 2019-2020. Tot i que la decisió no és d'ell, els universitaris ja es poden fer a la idea que el curs universitari s'acabarà telemàticament.

Acabem. Demà farà tres setmanes que centenars de milers de catalans vam començar el confiament. Pel cap baix, en tenim per deu dies més. Ànim.

Que descansin i fins demà a les claus del matí.