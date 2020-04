Les pluges van de baixa a l'espera de les clarianes

Aquest matí els ruixats continuen apareixent de forma cada cop més minsa i dispersa. Fins al migdia el temps serà molt insegur en general, però de cara a la tarda els ruixats quedaran cada cop més localitzats en un grup de comarques de la costa i el prelitoral sud, també en algunes comarques de l'oest.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per aquest dijous

Ahir les pluges van superar els 100 l/m2 en alguns punts de les Terres de l'Ebre. D'entre les precipitacions més abundants entre ahir i avui fins a les 8 del matí, en destaquen (en l/m2):

Amposta, 144

Parc Natural dels Ports, 134

Mas de Barberans, 92

Alcanar, 89

Horta de Sant Joan, 56

Tivissa, 53

Falset, 40

Barcelona, 19

Lleida, 13

En el total de la setmana, al Parc Natural dels Ports s'hi han acumulat 206 l/m2. Ciutats com Tortosa i Amposta ja han acumulat més pluja aquest 2020 que en tot el 2019 o el 2017. Ahir les pluges van obligar a obrir les comportes del pantà d'Ulldecona.

No és descartable que a la tarda ja s'obrin les primeres clarianes en comarques de Girona i de Barcelona, però serà sobretot demà quan el sol tornarà a aparèixer a la majoria d'indrets. Aquest divendres no serà un dia de cel serè, però els núvols seran molt més trencats que els últims quatre dies. Dissabte la nuvolositat serà més escassa que demà, però entre diumenge a la tarda i dilluns s'acostarà una nova pertorbació. Dilluns podrien reaparèixer els xàfecs en moltes comarques, encara hi ha incertesa però en tot cas tot fa pensar en una tongada de pluja molt més curta.

Ahir les màximes van tornar a quedar frenades per sota dels 15 graus arreu. A Girona no es va passar dels 10 graus, a Tortosa la màxima es va quedar en 11, a Barcelona en 13. No són dades inèdites però sí molt poc habituals en un dia d'abril. Avui el termòmetre pujarà una mica més, però gairebé arreu els núvols mantindran la temperatura per sota dels 15 graus.

El cap de setmana serà més agradable, el termòmetre pujarà per sobre dels 15 però gairebé enlloc se superaran els 20. Temperatures encara una mica baixes per ser principis d'abril, tot i l'obertura de clarianes. A llarg termini tot apunta que la setmana que ve anirà arribant l'ambient de primavera. De forma progressiva és probable que la segona part de la setmana que ve el termòmetre comenci a superar els 20 graus en més indrets i amb més facilitat.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

La situació marítima ha començat a millorar però aquest matí la majoria d'onades encara superaven els dos metres a la costa central. Avui el vent anirà a la baixa i el temporal marítim s'anirà desinflant. Demà bufarà tramuntana moderada.