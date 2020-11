Espanya exigirà una PCR negativa dels últims tres dies als viatgers de països de risc

Espanya exigirà a partir del 23 de novembre als viatgers internacionals -per via aèria i marítima- que presentin un resultat de PCR negatiu de les últimes 72 hores si provenen d'un país de risc pel coronavirus. Així ho ha comunicat el ministeri de Sanitat aquest dimecres al Consell Interterritorial de Salut. Aquesta nova mesura s'afegirà a la presa de temperatura i el control visual, que a la pràctica era força flexible amb l'entrada dels viatgers als aeroports.

Ara la necessitat de fer-se una prova PCR els tres dies abans d'arribar a l'Estat permetrà que no entrin persones contagiades, tot i que segons les autoritats sanitàries no constava que en fossin gaires. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que els casos importats representen el 0,08% però ha justificat la mesura per adaptar-se a un pla conjunt dels socis europeus. Per entrar a Espanya caldrà portar una acreditació original en castellà o anglès segons la qual el resultat de la prova diagnòstica ha sortit negatiu. Si no se'n disposa s'aplicarà una sanció que Illa no ha detallat i s'oferirà l'oportunitat de fer-se un test d'antígens.

Incidències superiors als 150 casos per 100.000 habitants

Quins són els països de risc? Sanitat s'ha remès a una recomanació de la Unió Europea del 13 d'octubre passat sobre lliure circulació als països de la Unió i l'espai Schengen. En aquest document s'estableix que els criteris a tenir en compte són la incidència acumulada (nombre de casos per 100.000 habitants els últims 14 dies), la taxa de positivitat i el nombre de proves que s'han fet per 100.000 habitants els últims 7 dies. A partir d'això es classifica les situacions epidemiològiques de cada país amb quatre colors: verd si la incidència acumulada (IA) és de 25 o menys i la positivitat inferior al 4%; taronja si la IA és de 50 o menys amb una positivitat superior al 4%, o bé si la IA és d'entre 25 i 150 però la positivitat és inferior al 4%; vermell si la IA és igual o superior a 50 i la positivitat és del 4% o més, o si la IA és superior a 150 per 100.000 habitants; i gris si no hi ha prou informació per avaluar els criteris.

Aquest acord de la UE estipula que com a norma general els estats membres no establiran restriccions a la lliure circulació als països que estiguin en color verd. Espanya ha informat que pren aquest acord com a referència i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que s'aplicarà per als països pintats en color vermell. El mapa amb els colors de cada país, segons el document de 13 d'octubre, s'anirà actualitzant al web del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Avui dia la majoria dels països europeus són de color vermell perquè tenen una IA superior als 150 casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies. En el cas dels països que no són de la UE, també s'exigirà una PCR negativa per als viatgers que provinguin de països amb una incidència acumulada els últims 14 dies superior als 150 casos per 100.000 habitants.

Les agències de viatges, els operadors turístics i les companyies de transport aeri i marítim o qualsevol altre agent que comercialitzi bitllets haurà d'informar als viatgers de l'obligatorietat de disposar d'un resultat negatiu en una prova PCR per poder viatjar. El control als aeroports era un clam que el PP portava demanant des de feia mesos al govern espanyol, que ara s'adapta al protocol europeu per no tenir mecanismes dispars. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha trigat a reaccionar a la notícia. "Un país que no cuida les seves fronteres no es fa respectar. A ningú li agrada trepitjar un territori que no dona seguretat. I més en pandèmia", ha assenyalat en una piulada a Twitter.