Espanya limita l'entrada a través de cinc aeroports i vuit ports per minimitzar la importació de casos

Els aeroports Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol i Palma de Mallorca seran a partir de demà els únics punts d'entrada a Espanya per via aèria per tal de minimitzar la importació de casos de coronavirus. Han sigut designats pel ministeri de Transport i Mobilitat en una ordre ministerial publicada al BOE aquest divendres que també limita l'entrada marítima als ports de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma, Tenerife, Valencia i Vigo. Són, segons el Reglament Sanitari Internacional, "punts d'entrada amb capacitat d'atenció d'emergències de salut pública d'importància internacional", i el ministeri es compromet a fer-hi els controls corresponents. Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de demà i s'allargarà fins al 24 de maig, tot i que serà prorrogable.

El govern espanyol, que s'obre a modificar-ne la llista amb les comunitats, estableix com a excepcions els vaixells i avions de l'Estat, aquells que només transportin càrregues, i els que tinguin finalitats mèdiques, humanitàries o d'emergències. A més, es reserva la possibilitat d'aixecar la restricció amb una sol·licitud prèvia i si el vaixell o l'avió transporta exclusivament ciutadans espanyols o residents a Espanya.

Aquesta no ha sigut l'única novetat que ha sortit publicada avui al Boletí Oficial de l'Estat. S'hi ha afegit la pròrroga dels controls fronterers en el cas dels viatges no imprescindibles a l'Estat des d'altres països de l'Unió Europea o pertanyents a l'espai Schengen. Aquesta mesura s'allargarà fins al 15 de juny, tal com havia recomanat la Comissió Europea, i, per tant, més enllà de la data de finalització prevista per a l'estat d'alarma. Es mantenen les excepcions en alguns casos, com ara en el dels residents que es dirigeixin al seu lloc de residència o el personal sanitari. A més, avui entra en vigor l'ordre ministerial publicada aquest dimarts que decreta 14 dies de quarantena per a qualsevol persona que arribi de l'estranger.